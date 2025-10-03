El desafiante video del ministro ultra israelí Gvir frente a los arrestados de la Global Sumud Flotilla: "Son terroristas; no hay ayuda humanitaria"

Entre líneas Este no ha sido el único movimiento de Israel ridiculizando a la flotilla. Sin ir más lejos, el primer ministro Netanyahu felicitaba este jueves al Ejército por impedir la entrada de los buques humanitarios.

Este jueves, los casi 500 tripulantes de la Global Sumud Flotilla fueron detenidos al llegar a Ashdod, donde Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, los calificó de terroristas. Ben-Gvir inspeccionó una de las embarcaciones, afirmando que no llevaban ayuda humanitaria y estaban en mal estado. Trató de vicular la campaña al terrorismo de Hamás, a pesar de que el objetivo era abrir un corredor humanitario para Gaza.

Los casi 500 tripulantes detenidos de la Global Sumud Flotilla llegaban este jueves al de Ashdod. Allí les esperaba uno de los ministros más broncos del Gobierno de Benjamin Netanyahu, el titular de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, quien a su vez no dudó en tachar de terroristas a los activistas. Por si fuera poco, él mismo entró en una de las embarcaciones interceptadas destacando que no portaban ayuda humanitaria, así como que estaban hechas un desastre.

"Son terroristas, apoyan el terrorismo", decía Ben-Gvir frente a los arrestados que permanecían sentados en el sueloy algunos gritaban 'Palestina libre'. En este sentido dice que los activistas "apoyan a asesinos" y que su objetivo no era ayudar a la población palestina, sino "a los terroristas de Gaza". De hecho, a continuación, tal y como se observa sobre estas líneas, el ministro ultra entraba en una de las embarcaciones, mientras afeaba que no había "nada de ayuda humanitaria: "Todo era una gran fiesta", llegó a destacar.

Unas declaraciones en las que el israelí trata de vincular esta campaña al terrorismo de Hamás, pese a que el objetivo de la travesía, en la que han participado hasta 44 barcos desde su partida del puerto de Barcelona hace un mes, era el de abrir un corredor de ayuda humanitaria a la población gazatí. No obstante, este no ha sido el único movimiento de Israel ridiculizando en estos días la flotilla.

Sin ir más lejos, el primer ministro Netanyahu felicitaba este jueves al Ejército por impedir la entrada de los buques humanitarios y, por tanto, ayudar a desmontar "una campaña de deslegitimación" contra Israel. "Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, que han llevado a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente posible", señaló en un mensaje publicado en redes sociales por su oficina.

