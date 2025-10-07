Mikel Ayestaran: "Los israelíes están aislados en ellos mismos y solo ven a sus víctimas"

El corresponsal expone que los ciudadanos israelíes solo atienden a lo que ha pasado "en su lado" y no piensan en la situación en la que están los gazatíes.

Este martes se cumplen dos años los atentados de Hamás en Israel. Esta efeméride, además, coincide con el reinicio de las negociaciones del acuerdo de paz que ha planteado Donald Trump entre Gaza e Israel. ¿Puede este aniversario influenciar el avance de estas negociaciones? ¿Hay voluntad de paz entre los ciudadanos israelíes?

El periodista Mikel Ayestaran indica que, en este tiempo, ha podido notar que "los israelíes están aislados en ellos mismos y solamente ven a sus víctimas". Estos solo hablan de lo que ha pasado "en su lado" y de la situación que tienen ahora mismo los rehenes.

"No ven lo que ha ocurrido en el otro lado de la verja en los últimos dos años", añade Ayestaran. En cuanto a los Palestinos, el corresponsal expone que sí que perciben todo el apoyo que están recibiendo a nivel internacional, especialmente de Europa, "pero, también notan que eso no ha hecho cambiar las cosas en la Franja de Gaza".

Ayestaran expone que en Cisjordania "sí lo ven, pero, realmente, la ocupación avanza a un ritmo que yo no recuerdo desde que cubro este conflicto". "Sí que están bien movimientos fuera muy fuertes", concluye, "pero, los cambios no están llegando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.