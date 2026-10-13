Parada, sobre la prueba de Carmen Lomana en 'Congelados': "Nunca se le ha visto tanta frente"

Carmen Lomana se convierte en la protagonista de esta prueba de Congelados en la que además de caerle un pulpo encima, protagoniza una imagen de "miss camiseta mojada", como destaca Miguel Lago.

Roberto Brasero presenta esta divertida prueba de Congelados que enfrenta a Carmen Lomana, del equipo de Miki Nadal, a Miguel Lago, del de Silvia Abril, y a David Amor, del equipo de Lorena Castell. "Una borrasca espectacular está a punto de atravesar el plató de lado a lado", advierte el presentador de El Tiempo, que avisa que habrá lluvias: "Un auténtico cóctel meteorológico que les va a dejar congelados".

"Pobrecita, mi Carmen", destaca Parada, que no da crédito al ver la cara de Carmen Lomana cuando le dan con el viento en la cara: "¡A ver si la desnuda!". Por su parte, Miki Nadal tranquiliza al plató recordando que Carmen "lleva toda su vida yendo en descapotable". Además, Parada destaca que "tanta frente a Lomana no se le ha visto nunca": "Es una exclusiva de este programa".

Puedes ver la reacción completa de Carmen Lomana, de Miguel Lago y de David Amor en el vídeo principal de esta noticia.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Puedes ver el programa de Congelados en atresplayer