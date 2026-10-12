El rey Felipe VI manifiesta su "ilusión" de visitar Ceuta por primera vez mientras se ultiman los desalojos de migrantes

Los detalles El monarca ha confesado que no conoce la ciudad autónoma, pero ha explicado que la reina sí ha estado trabajando cuando ejercía como periodista y ha señalado que la princesa de Asturias también ha estado en la localidad.

El rey Felipe VI ha expresado su "ilusión" por visitar Ceuta por primera vez en visita oficial, tras la crisis migratoria de finales de julio. Durante una conversación informal con periodistas en el Palacio Real, mencionó que ni él ni su hija Sofía han visitado la ciudad, a diferencia de la reina Letizia y la princesa Leonor. Los reyes viajarán a Ceuta para apoyar a sus habitantes, dos meses y medio después de la llegada masiva de migrantes. La visita incluirá un homenaje a los migrantes fallecidos en el mar. Mientras tanto, se han desalojado asentamientos de migrantes en las playas antes de la visita real.

El rey Felipe VI ha manifestado este lunes su "ilusión" y sus "ganas" de visitar la ciudad autónoma de Ceuta por primera vez en visita oficial para proclamar su españolidad y arropar a sus vecinos tras la crisis migratoria sufrida desde la llegada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio.

Así se ha expresado, según ha informado Servimedia, el jefe del Estado durante una conversación informal con los periodistas en la recepción oficial en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, que Felipe VI ha presidido junto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y doña Sofía.

El monarca ha confesado que no conoce la ciudad autónoma, por lo que tiene mucha "ilusión" en este viaje. Ha explicado, además, que la reina sí ha estado en la ciudad autónoma trabajando cuando ejercía como periodista y ha señalado que la princesa de Asturias también ha estado en la localidad. Por lo tanto, él y Sofía son los únicos de la familia que no han pisado suelo ceutí.

Los reyes de España viajarán este martes a Ceuta en una visita oficial que llega dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a finales de julio. Felipe VI y doña Letizia mantendrán encuentros con autoridades locales y sociedad civil.

En la agenda oficial constan una visita al colegio Vicente Alexandre y la asistencia a un acto ecuménico de homenaje a los migrantes que fallecieron en el mar intentando llegar a suelo español procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, que tendrá lugar en el cementerio de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

En este viaje histórico del jefe del Estado a Ceuta, se producirá también otro gesto histórico: los reyes dormirán en la ciudad autónoma el día 13. La comprometida visita real, se producirá, además, casi 20 años después de la protagonizada por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, en noviembre de 2007. Entonces, don Juan Carlos destacó la "profunda transformación como Estado democrático, próspero y moderno" de España y ensalzó que el país "desde el respeto mutuo, cultiva relaciones de sincera amistad con sus vecinos".

Desalojos antes de la visita real

Gaviotas y operarios de la limpieza. Mientras se planea la visita de los reyes, eso es lo que queda ya en la playa de El Trampolín, que en estos días han estado adecentado, hasta repasando la pintura de los poyetes y rastrillando la arena para borrar los restos de esa ciudad que no verán los reyes.

Se fue formando en esta y otras playas cercanas poco a poco, pero ha durado más de dos meses de vida paralela. En esas ciudades improvisadas en las playas de Ceuta había peluqueros, barberos, tiendas de suministros, zonas para cargar los móviles y cocinas improvisadas. Miles de migrantes se amontonaban sobre las rocas. Mataban el tiempo jugando al fútbol y hasta se hacían las necesidades en el agua.

El Trampolín lo desalojaron a principios de octubre, ya se habían llevado unos 1.700 migrantes a las carpas del puerto, más de un millar fueron conducidos al centro temporal y muchos se fueron a El Guano, una playa cercana.

Pero poco duró el paréntesis, este domingo acabó el operativo de expulsión de esta playa, con más de 20 furgones policiales apareciendo a las siete de la mañana. Cuando llegaron muchos habían huido ya al monte.

El resultado es que en poco más de una semana, los principales asentamientos en playas han desaparecido. Esta madrugada, según han informado las ONG, la mayoría de quienes estaban en las chabolas y tiendas junto al polígono han huido también temiendo el desalojo.

Se calcula que desde agosto más de 10.000 migrantes han regresado a Marruecos, pero aún muchos, según las organizaciones, viven en los bosques. Otros vahan y duermen, familias incluidas, en los barrios de la periferia, donde la visita real tendrá mucho más difícil verlos.

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