Ahora

EN DIRECTO

Sigue la precampaña y la última hora hacia las elecciones generales

Día de la Fiesta Nacional

Los insultos a Sánchez y los enfrentamientos en Sol empañan la celebración del 12O con la vista puesta en las elecciones

Los detalles Entre insultos, con gritos y haciendo el saludo fascista. Así es como han llegado decenas de personas vinculadas a la extrema derecha a la Puerta del Sol para enfrentarse a los manifestantes que continúan acampados. Finalmente, la Policía Nacional ha tenido que intervenir.

La Policía despliega un cordón de seguridad en torno a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunos de ellos ultraderechistas con enseñas anticonstitucionales, se concentraran también en este punto.

El desfile de la Fiesta Nacional ha estado marcado de lleno por las elecciones, por la visita de los reyes a Ceuta en tan solo unas horas y por los, habituales ya en los últimos años, insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras esto, algunas personas se han desplazado hasta la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. Entre ellos había algunos ultras, que se han enfrentado a los acampados.

A su llegada a la marcha militar, el presidente del Gobierno ha apurado dentro del coche y ha aparecido tan solo unos instantes antes que los reyes. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el apretón de manos ha sido muy breve, apenas han intercambiado miradas. Ayuso, por su parte, ha hecho algo muy poco habitual antes del desfile: pararse a hablar para los medios, y ha sido para decir que será el último desfile de Sánchez.

Una vez concluido, el foco ha estado en la acampada en Sol, donde llevan ya 17 días resistiendo para reivindicar el derecho a la vivienda. Siguen aguantando a pesar de que este lunes han vivido el día más tenso desde que comenzó la acampada pacífica. Por el momento, hay un policía herido y dos detenidos.

Grupos de ultras se han desplazado la tarde de este lunes hasta allí. Han sido recibidos entre aplausos por esos manifestantes de extrema derecha que llevan horas amenazando a los acampados, de los que tan solo un cordón policial y apenas unos metros les separan.

Cánticos de 'Cara al Sol' y mucha tensión la que se ha vivido en la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. Con el brazo en alto, banderas franquistas y falangistas, decenas de personas, muchas de ellas menores, han empezado a increpar a los acampados nada más finalizar el desfile militar del 12 de octubre.

Sol, de repente, ha estallado cuando la protesta por la vivienda se ha topado con una nueva confrontación. Así, lo que hasta este lunes era una protesta por el derecho a tener una casa se ha convertido en un pulso entre dos grupos enfrentados en el centro de Madrid. "Estamos aquí en todas las entradas y no pasarán", ha asegurado una de las personas acampadas.

El momento de mayor tensión se ha vivido poco antes de las 18:00 en la calle de El Carmen donde, tras varias carreras y lanzamientos de botellas, la Policía ha detenido a una joven. Pese a que las fuerzas de seguridad han controlado el episodio, el ambiente hostil y los cánticos han continuado en la distancia, mientras los antidisturbios alejaban a los dos grupos, que seguían coreando consignas como "Madrid será la tumba del fascismo", de un lado, o "rojo muerto, abono para mi huerto", del otro.

Mientras, algunos turistas incrédulos se han visto atrapados en mitad de toda esa tensión. La Policía ha intervenido y ha desplegado entre unos y otros un cordón para impedir que la tensión desemboque en un enfrentamiento directo.

Durante varias horas las calles que confluyen en Sol se han convertido en vías de contención en una plaza en la que parece que este 12 de octubre no hay espacio para el entendimiento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo mantiene para el 29N la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'
  2. Máxima tensión en Sol: decenas de ultras tratan de boicotear la acampada entre insultos y forcejeos tras el desfile del 12-O
  3. Feijóo intenta hacer equilibrios con Vox: "Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco"
  4. El rey Felipe VI manifiesta su "ilusión" de visitar Ceuta por primera vez mientras se ultiman los desalojos de migrantes
  5. El papa León XIV descubrió el nódulo en el pulmón "tras un control de rutina": "Está en una fase muy inicial"
  6. Detenido un menor en Francia tras disparar con una escopeta al director de un instituto y a una profesora