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Guerra Rusia-Ucrania en directo | Las embajadas no ceden ante la amenaza rusa: "Nos quedamos en Kyiv"
La Embajada española ha recordado a Rusia que tiene unas obligaciones en virtud de la Convención de Viena y el Derecho internacional. Junto a otros jefes de misión en Kyiv, la legación diplomática española también ha dicho que se queda.
Rusia pidió a sus nacionales y personal de misiones diplomáticas que salieran de Ucrania
Las diferentes embajadas europeas, incluida la española, han tomado la determinación de quedarse en Ucrania después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitiera un comunicado advirtiendo tanto al personal de sus misiones diplomáticas como a sus connacionales para que se abstuvieran de viajar al país. "En respuesta a los ataques terroristas perpetrados por Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia siguen llevando a cabo ataques sistemáticos y sostenidos contra objetivos militares en Kyiv y otras ciudades ucranianas", ha señalado el Ministerio ruso en un comunicado.
En el texto, recuerda que el Gobierno ha instado previamente a sus ciudadanos y al personal diplomático a abandonar la ciudad de Kyiv y no viajar a otras partes del país. "Estas advertencias se comunicaron en la declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 25 de mayo de 2025, así como a través de notas diplomáticas dirigidas a socios extranjeros", ha explicado, señalando que las autoridades de "varios países" han ido recomendando a sus ciudadanos no viajar al país.
Sin embargo, Moscú sostiene que "no todos han tenido en cuenta estas advertencias", por lo que algunas personas se exponen "deliberadamente a un peligro mortal", señalando a varias "embajadas extranjeras" que siguen operando en la capital ucraniana. La advertencia de Rusia delega la "responsabilidad de cualquier posible consecuencia adversa en quienes decidan ignorar esta advertencia".
España mantendrá su Embajada en Kiev a pesar de las amenazas rusas
La Embajada de España en Ucrania ha manifestado este domingo su intención de mantener su presencia en Kyiv a pesar de las amenazas y advertencias proferidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. "La Convención de Viena y el Derecho Internacional Humanitario obligan a Rusia. Permanecemos en Kyiv", ha publicado la Embajada en sus redes sociales.
La legación diplomática ha explicado que han abordado la situación con otros jefes de misión destinados en la capital ucraniana con los que comparten la "preocupación" por las "amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso contra diplomáticos y extranjeros en Ucrania". La Embajada española se alinea así con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, quien ha asegurado este domingo que seguirá en Kyiv. "Nos quedamos. La delegación de la Unión Europea se queda", ha asegurado la diplomática eslovaca en sus redes sociales antes de avisar a Rusia que "amenazar a Europa no va a impedir su apoyo a Ucrania, y las amenazas solo sirven para recordarnos por qué este respaldo importa".
Poco después, delegaciones individuales como Alemania y Polonia han garantizado que permanecerán en la capital ucraniana. "Amén. Nosotros nos quedamos", ha publicado el embajador alemán Boris Ruge en respuesta al mensaje de la diplomática de la UE. El Ministerio de Exteriores polaco también se ha sumado al rechazo a "las amenazas de Rusia, contrarias al principio del derecho Internacional".