Guerra Rusia-Ucrania en directo | Las embajadas no ceden ante la amenaza rusa: "Nos quedamos en Kyiv"

Rusia pidió a sus nacionales y personal de misiones diplomáticas que salieran de Ucrania

Las diferentes embajadas europeas, incluida la española, han tomado la determinación de quedarse en Ucrania después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitiera un comunicado advirtiendo tanto al personal de sus misiones diplomáticas como a sus connacionales para que se abstuvieran de viajar al país. "En respuesta a los ataques terroristas perpetrados por Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia siguen llevando a cabo ataques sistemáticos y sostenidos contra objetivos militares en Kyiv y otras ciudades ucranianas", ha señalado el Ministerio ruso en un comunicado.

En el texto, recuerda que el Gobierno ha instado previamente a sus ciudadanos y al personal diplomático a abandonar la ciudad de Kyiv y no viajar a otras partes del país. "Estas advertencias se comunicaron en la declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 25 de mayo de 2025, así como a través de notas diplomáticas dirigidas a socios extranjeros", ha explicado, señalando que las autoridades de "varios países" han ido recomendando a sus ciudadanos no viajar al país.

Sin embargo, Moscú sostiene que "no todos han tenido en cuenta estas advertencias", por lo que algunas personas se exponen "deliberadamente a un peligro mortal", señalando a varias "embajadas extranjeras" que siguen operando en la capital ucraniana. La advertencia de Rusia delega la "responsabilidad de cualquier posible consecuencia adversa en quienes decidan ignorar esta advertencia".