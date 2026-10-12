"Tengo un Porsche Panamera porque me dan tres pagas": así explicó la tía de 'El Patrón' su nivel de vida

"Lo vi barato, me gustó y me lo compré", aseguró la tía de 'El Patrón' sobre su Porsche Panamera en este vídeo a Equipo de Investigación justo antes de señalar que su marido cobraba "504 euros" de paga.

En este reportaje de 2022, los reporteros de Equipo de Investigación entrevistaron a Carmen Ramos, tía de 'El Patrón'. La mujer vivía en ese momento en Puerto Serrano, Cádiz, y tenía un Porsche Panamera a su nombre.

Preguntada sobre cómo había podido adquirir este lujoso coche, la mujer explicó que recibía "tres pagas". "Lo vi barato, me gustó y me lo compré", defensó la tía de 'El Patrón', que desveló que su marido recibía "504 euros" de paga.

Además, la tía de 'El Patrón' confesó que aunque el coche estaba a su nombre, no tenía carnet de conducir. Sin embargo, explicó que cuando quiere ir a un sitio, avisa a un amigo de su marido para que la lleve, haciendo de chófer. En el vídeo, puedes ver la entrevista completa a Carmen Ramos, la única familiar del clan que respondió educadamente a las preguntas de Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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