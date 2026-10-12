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Feijóo intenta hacer equilibrios con Vox: "Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco"

¿Qué ha dicho? El líder del PP defiende que su partido no va a dar "un voto por perdido hasta que cierren los colegios".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el desfile militar del 12 de Octubre El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el desfile militar del 12 de OctubreAgencia EFE
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Alberto Núñez Feijóo no va a dar "un voto por perdido hasta que cierren los colegios" electorales en las elecciones del 29 de noviembre. En un corrillo con los periodistas en el Palacio Real, el líder del PP ha compartido que no cree que saquen un resultado peor que en el año 2023.

Feijóo está "contento" con la actitud de un PP al que ve "más enchufado" que en año 2023, reconociendo que venían "desfondados" del ciclo de elecciones autonómicas y municipales. "El voto del cambio es el PP. El partido sigue siendo el partido de Estado", defiende Feijóo, que asegura que no habrá "cordón sanitario" a Vox, pero que tampoco habrá un "cordón umbilical".

Sobre la crisis de la vivienda, Feijóo cree que "no se puede mentir a todos todo el tiempo", refiriéndose a Sánchez. Para el líder del PP, el "mayor fracaso" de este Gobierno "ha sido la vivienda".

Para Feijóo, los sindicatos "se han equivocado" con la huelga general del 11 de noviembre. "La credibilidad sindical, en mi opinión, no va a aumentar", lamenta, explicando que ni Unai Sordo ni Pepe Álvarez se han puesto en contacto con él sobre esta cuestión.

Feijóo ha sido uno de los invitados a los actos por el 12 de Octubre, una fiesta nacional en la que se han escuchado gritos contra Pedro Sánchez. El líder del PP ha estado acompañado por Ester Muñoz en el desfile militar.

El desfile ha congregado a todos los ministros, salvo a los titulares de Transportes Óscar Puente, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

La cúpula militar, además de representantes de altas instituciones del Estado, como los presidentes del Congreso, Francina Armegol, y del Senado, Pedro Rollán; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y los presidentes del CGPJ y del Tribunal Supremo, y del Constitucional tampoco se han querido perder el desfile. Casi todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari, cuya ausencia es habitual, han presenciado el desfile. Este año también han estado ausentes la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

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