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Un lagarto le chupa la oreja a Lorena Castell: "¡Lagartos peores nos hemos encontrado!"

Lorena Castell, Miguel Parada y Supremme de Luxe se enfrentan a esta prueba de Congelados con un lagarto de por medio.

Un lagarto le chupa la oreja a Lorena Castell: "¡Lagartos peores nos hemos encontrado!"

Lorena Castell, capitana de uno de los equipos, se enfrenta a esta prueba de Congelados a Miguel Parada, miembro del equipo de Miki Nadal, y a Supremme de Luxe, miembro del equipo de Silvia Abril.

En esta prueba, los tres tienen que quedarse inmóviles mientras una persona les acerca un lagarto. Mientras a Miguel Parada el lagarto le chupa la cara, a Lorena Castell le toca la oreja con la lengua. "No le gustan a Lorena este tipo de bichos", destacan en plató, donde le mandan un mensaje de ánimo a la capitana: "Lagartos peores nos hemos encontrado, ¡ánimo!". "Le está comiendo la oreja", afirma, por su lado, Carmen Lomana al ver las imágenes.

Por su parte, Miguel Lago destaca que "al bicho le ha gustado Parada" tras verlo en directo en el plató, donde Supremme de Luxe tiene las pulsaciones altas aunque no se mueve: "Está sufriendo".

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Puedes ver el programa de Congelados en atresplayer

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