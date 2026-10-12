Batalla campal en Valencia entre ultras del Levante y del Sevilla

Alrededor de un centenar de aficionados radicales de ambos equipos protagonizaron una pelea con sillas y palos. Nueva lamentable y perjudicial imagen del fútbol español.

Alrededor de medio centenar de ultras del Levante y otros tantos seguidores radicales del Sevilla participaron este mediodía en una pelea en las inmediaciones del Ciutat de València, estadio que esta noche alberga el partido entre ambos equipos a partir de las 21:00 horas.

Según pudo saber EFE, unos cincuenta seguidores del Levante, vestidos en su mayoría de negro y con la cara tapada, tal y como se aprecia en unas imágenes publicadas por 'À Punt', acudieron al encuentro de algunos ultras del Sevilla que estaban en una calle adyacente al estadio del Levante.

Los seguidores radicales del Sevilla portaban algunos la camiseta del equipo hispalense, aunque también vestían de negro y muchos de ellos lucían capuchas y pasamontañas para disimular su rostro. Los ultras de ambos equipos se lanzaron distintos objetos, como sillas y botellas, y, muchos de ellos con palos, se enzarzaron en una pelea que duró un par de minutos, según explicaron a EFE algunos testigos presenciales.

Unos minutos después de la pelea, según estas mismas fuentes, acudieron al lugar de los hechos algunas furgonetas de la Policía Nacional pero ya no quedaban en esa zona ninguno de los participantes en la trifulca.

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