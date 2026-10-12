Un ciberataque descongela toneladas de productos frescos de 150 supermercados en Francia

Los detalles Los hackers habrían manipulado los congeladores de 150 supermercados de Francia elevando su temperatura hasta los 50 grados.

En Francia siguen investigando quién está detrás del ciberataque que ha descongelado toneladas de productos frescos de los supermercados. Los hackers habrían manipulado los congeladores de 150 supermercados elevando su temperatura hasta los 50 grados. Las pérdidas son ya millonarias. "Sufrimos un ciberataque a través de nuestro software publicitario. Anoche las temperaturas alcanzaron los 80 °C y algunos niveles se derritieron", explican desde uno de los supermercados.

Los hackers consiguieron entrar en el sistema de control a distancia y lanzaron un programa de deshielo rápido, lo que ha afectado a muchos alimentos frescos que no pudieron venderse después. Y es que todos esos "productos no son aptos para la venta porque son congelados y se han descongelado por completo", lamentan. Los congeladores alcanzaron los 50 °C en plena noche. Y como consecuencia: pérdidas por valor de millones de euros.

Dominique Schelcher, responsable de una de las cadena de supermercados afectados, ha condenado los ataques: "Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el suministro de alimentos al pueblo francés es extremadamente grave y sin precedentes. Es inaceptable".

Además, la unidad de ciberdelincuencia se ha hecho cargo de la investigación. Por su parte, varias empresas afectadas del sector mantienen una reunión de crisis para crear un blindaje informático y evitar que esto vuelva a suceder. También en Bélgica y Países Bajos se han detectado incidencias de ciberseguridad.

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