El enfado de un inspector de Trabajo con los que vulneran los derechos laborales en hostelería: "Son delincuentes"

José Antonio Amate, inspector de Trabajo, explicó en este vídeo de Equipo de Investigación su lucha contra el fraude en hostelería y criticó duramente a los 'listeros'.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022 José Antonio Amate, inspector de Trabajo, explicó cómo es el día a día luchando contra el fraude en hostelería. Amaté explicó, por ejemplo, que su primera labor al llegar a un establecimiento es ir a la cocina, ya que es el sitio donde se suelen encontrar a las personas con las que la empresa "no está cumpliendo con sus obligaciones legales".

El inspector de Trabajó explicó que, además, "hay que vigilar que no haya algún sitio por donde pueda escaparse y ausentarse". Incluso, recordó que se ha llegado a encontrar trabajadores en situación irregular escondidos en un armario empotrado. Y es que, como explicó el inspector, en la mayoría de las ocasiones estas personas "se encuentran desprotegidas porque no tienen derechos"

Por ello, Amate criticó duramente en el vídeo la figura de los 'listeros', personas que conectan a camareros con empresarios hosteleros y que por este trámite se quedan con un porcentaje del sueldo: "Es una persona que no respeta los derechos de otra, tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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