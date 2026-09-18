Zasca
Carmen Lomana, a Juls Janeiro tras mandarla callar: "Es una choni, no soporto su arrogancia cuando acaba de empezar"
Alfonso Arús enseña en este vídeo la lluvia de 'dardos' entre Carmen Lomana y Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.
Alfonso Arús enseña en este vídeo el 'dardo' de Juls Janeiro a Carmen Lomana y la respuesta de la socialité, devolviéndosela a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Carmen lomana se podía callar un poquito porque cuando cumplí los 18 años tuvo un comentario bastante feo hacia mí", critica la influencer, que insiste en el vídeo: "No sé qué hace esa señora hablando de mí cuando no tiene vela en este entierro".
"Entonces, Carmen Lomana que se calle un poco, la verdad, porque su opinión no interesa", afirma tajante Juls Janeiro. Por su parte, Carmen Lomana devuelve el 'zasca' a la influencer criticando su forma de vestir: "Me parece muy choni". "No soporto la arrogancia de nadie cuando acaba de empezar", asegura la socialité, que responde tajante: "Lo de que a nadie le interesa mi opinión, cuando lleve tanto tiempo como llevo yo opinando, ya lo veremos...".
Por último, sobre que Juls ha dicho que se calle, Lomana concluye: "Pues eso te va a costar, guapa, no sabes lo que te va a costar...". Por su parte, tras escuchar a ambas, Alfonso Arús sentencia: "La opinión de Lomana interesa, porque si no no estarían todas las alcachofas puestas".
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