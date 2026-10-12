Máxima tensión en Sol: decenas de ultras tratan de boicotear la acampada entre insultos y forcejeos tras el desfile del 12-O

Los detalles Algunos de los asistentes se han tomado como una provocación que laSexta esté grabando y un joven le ha dado un golpe a una de las personas que forma parte del equipo de la cadena.

Durante el desfile del 12 de Octubre, algunos asistentes se dirigieron a la acampada de la Puerta del Sol, generando momentos de tensión al increpar e insultar a los manifestantes. Los acampados formaron una cadena humana para protegerse y evitar que los asistentes del desfile de la Fiesta Nacional en Madrid interfirieran en su protesta. A pesar de la tensión, los acampados se mantienen firmes en su decisión de no abandonar el lugar. La confrontación incluyó intercambios verbales y gritos ofensivos, lo que llevó a la intervención de la policía. La situación sigue desarrollándose en el lugar.

De manera improvisada y gracias al boca a boca, cientos de asistentes al desfile del 12 de Octubre han acudido a la acampada de la Puerta del Sol para increpar e insultar a las personas que acampan en la zona desde hace ya 17 días, lo que ha dado lugar a momentos de tensión.

Los acampados han tenido que crear una cadena humana para protegerse y evitar que los asistentes del desfile de la Fiesta Nacional que se han desplazado hasta ahí entren en la acampada. Aun así, pese a los momentos intensos de tensión, los acampados insisten en que no se van a marchar.

"Hay que trabajar, colega. Trabajar y quejarse de los sueldos", le ha espetado un señor a un joven que estaba en la acampada. "También trabajo", ha respondido este, tal y como han recogido las cámaras de laSexta.

"Es bonito que nosotros estemos acampados y los que celebran el Día de la Hispanidad vengan por aquí. La representación de las dos Españas", ha comentado a laSexta una mujer.

El ambiente poco a poco se ha ido calentando hasta el punto de que alguno de los agentes que estaba en la zona ha tenido que intervenir. Pero quienes increpan no se han achantado y, envueltos en banderas de España, continúan increpando a los acampados con gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", y "A por ellos, oe".

Asistentes al desfile del 12 de Octubre acuden a la acampada de Sol para increpar e insultar

Manifestantes intentan agredir a un equipo de laSexta

A medida que pasa el tiempo, cada vez llegan más manifestantes a la zona de Sol. Algunos de los asistentes se han tomado como una provocación que laSexta esté grabando y un joven le ha dado un golpe a una de las personas que forma parte del equipo de la cadena.

Una agresión que la Policía ha presenciado y que la ha realizado un niño que podría tener fácilmente 15 años. Ante esto, la Policía ha pedido a laSexta que se alejen de la zona.

Así, el equipo se ha movido a la zona de los furgones policiales, junto al resto de medios de comunicación, donde se han sentido más protegidos. Además, la Policía Nacional está blindando la plaza.

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