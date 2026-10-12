"Me pidió una barbaridad de dinero": así se defiende el hombre que hizo un multitudinario 'simpa' en el bautizo de su hijo

Equipo de Investigación localizó en 2023 al hombre denunciado por haberse ido sin pagar en el bautizo de su hijo en un restaurante gallego. Así se defendió en este vídeo.

En este reportaje de 2023, los reporteros de Equipo de Investigación hablaron con el hombre que había sido denunciado por haberse ido sin pagar en el bautizo de su hijo en un restaurante gallego. Primero, el programa habló con su mujer, que afirmó no saber nada del multitudinario simpa. Tras ello, la mujer recibe una llamada del abogado del hombre para comunicar al programa que ha accedido a ser entrevistado en presencia del letrado.

Este hombre defendió que cuando contrató al restaurante habían acordado "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas", como , por su lado, aseguró la dueña del establecimiento: "No llegaron ni 200, ni 150". "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", defendió el hombre en este vídeo, donde también negó el menú que la dueña del establecimiento contó a Equipo de Investigación que comieron.

"Les dio fiambre para comer", aseguró el hombre, que insistió en que él no se llevó "nada" y desmintió que su intención fuera no pagar. "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", concluyó el hombre, recordando que había pagado una fianza.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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