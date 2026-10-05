Guerra de Irán en directo | Dimite el ministro iraní de Petróleo mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa

Irán convierte plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para voluntarios y voluntarias

Irán ha convertido algunas plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para miles de voluntarios que se han inscrito para familiarizarse con un escenario de guerra que incluye el uso de ametralladoras, drones y cañones de defensa antiaérea, entre otras actividades.

En dos de las principales plazas de la capital iraní, Hafte Tir e Imán Hosein, entre el tráfico y los comercios, se han instalado dos bases de entrenamiento en el marco del movimiento estatal "Janfada" (sacrificio por Irán), una iniciativa presentada por las autoridades iraníes como un programa de preparación para la "defensa nacional" en medio de la guerra con Estados Unidos.

En ambos recintos se han instalado circuitos para reproducir algunas de las condiciones a las que podrían enfrentarse los participantes, bajo las imágenes de los tres líderes supremos que ha tenido la República Islámica desde su fundación en 1979: Ruholá Jomeiní, Alí Jameneí y Mojtaba Jameneí.

Los ejercicios incluyen el manejo de ametralladoras, el paso por debajo de alambradas de púas, el uso de cañones de defensa antiaérea mediante gafas de realidad virtual, el lanzamiento de proyectiles, el descenso desde una altura con una cuerda y el manejo de drones.

Mujeres iraníes voluntarias en un proyecto de entrenamiento militar en Teherán el 4 de octubre de 2026