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Guerra de Irán en directo | Dimite el ministro iraní de Petróleo mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz continúa
Teherán mantiene su postura y sigue supeditando la reapertura del estrecho de Ormuz a que Estados Unidos cumpla sus condiciones. Esta fue la respuesta de Qalifat después de la última propuesta de Washington.
Irán convierte plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para voluntarios y voluntarias
Irán ha convertido algunas plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para miles de voluntarios que se han inscrito para familiarizarse con un escenario de guerra que incluye el uso de ametralladoras, drones y cañones de defensa antiaérea, entre otras actividades.
En dos de las principales plazas de la capital iraní, Hafte Tir e Imán Hosein, entre el tráfico y los comercios, se han instalado dos bases de entrenamiento en el marco del movimiento estatal "Janfada" (sacrificio por Irán), una iniciativa presentada por las autoridades iraníes como un programa de preparación para la "defensa nacional" en medio de la guerra con Estados Unidos.
En ambos recintos se han instalado circuitos para reproducir algunas de las condiciones a las que podrían enfrentarse los participantes, bajo las imágenes de los tres líderes supremos que ha tenido la República Islámica desde su fundación en 1979: Ruholá Jomeiní, Alí Jameneí y Mojtaba Jameneí.
Los ejercicios incluyen el manejo de ametralladoras, el paso por debajo de alambradas de púas, el uso de cañones de defensa antiaérea mediante gafas de realidad virtual, el lanzamiento de proyectiles, el descenso desde una altura con una cuerda y el manejo de drones.
Mueren dos policías en un ataque contra una patrulla en el sureste de Irán
Al menos dos policías han muerto este lunes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una patrulla en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, ubicada en el sureste del país, en la frontera con Pakistán, según han confirmado las autoridades.
El ataque, que ha dejado un tercer agente herido ha sido perpetrado contra una patrulla en el condado de Bampur, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que ha recalcado que las fuerzas de seguridad han lanzado un extenso operativo en la zona para capturar a los responsables, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.
El suceso ha tenido lugar días después de la muerte de un miembro de la Guardia Revolucionaria en un ataque con bomba en Sistán y Baluchistán, en la que operan varios grupos armados, entre los que destaca Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--.
🔴Dimite el ministro de Petróleo de Irán
El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Pakneyad, ha presentado su dimisión, según ha confirmado la Presidencia iraní, que ha afirmado que el director ejecutivo de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés), Hamid Bovard, ha sido ya nombrado como interino de la cartera.
El decreto del presidente iraní, Masud Pezeshkian, recoge que acepta la dimisión de Pakneyad --quien ocupaba el puesto desde la llegada del mandatario al cargo hace cerca de dos años-- y nombra a Bovard como ministro de Petróleo, "en calidad interina", según el texto de la Presidencia.
El decreto subraya además que se espera de Bovard que lleve a cabo sus funciones "en el marco de la Constitución" y en línea con "las políticas generales aprobadas por el líder supremo", el ayatolá Mojtaba Jamenei. "Se espera que trabaje de forma diligente para lograr los objetivos del Gobierno y resolver los problemas del país", zanja.