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Lío a la izquierda del PSOE

Rufián manda un mensaje a la izquierda e insiste en no "contribuir al culebrón turco": "Filtrar menos y trabajar más"

¿Qué ha dicho? El catalán ha comentado que seguirá intentando que haya "una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Europa Press
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Gabriel Rufián quiere seguir desligándose de los vaivenes de la izquierda para ver quién liderará Frente Amplio o cómo acabarán siendo las coaliciones de las formaciones a ese lado del PSOE, pero al mismo tiempo ha querido reiterar que intentará "hasta el final" una colaboración total a pesar del "culebrón turco" que asegura que hay en el que "se filtran" muchas cosas.

El ya anunciado número uno de las listas de Esquerra Republicana al Congreso ha publicado un mensaje en redes sociales para volver a dejar clara su postura: "Yo no voy a contribuir al culebrón turco de nadie. Yo no voy a criticar por muchas ganas que tenga a nadie (por mucho desgaste que suponga)".

"Y yo voy a intentar que haya una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas REAL hasta el final", ha afirmado en una publicación realizada en su cuenta de 'X'.

Porque Rufián ha apuntado que "esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está": "Todo cuanto se publique o se diga diferente a esto es simplemente mentira. Hay tiempo".

"Si se filtra menos para ganar el relato del día y se trabaja más para ganar de verdad, se puede", ha concluido.

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