Rufián manda un mensaje a la izquierda e insiste en no "contribuir al culebrón turco": "Filtrar menos y trabajar más"

¿Qué ha dicho? El catalán ha comentado que seguirá intentando que haya "una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final".

Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana al Congreso, ha expresado su intención de mantenerse al margen de las disputas internas de la izquierda, buscando una colaboración total hasta el final. En un mensaje en redes sociales, Rufián dejó clara su postura: no contribuirá al "culebrón turco" ni criticará a otros, a pesar de las dificultades. Insiste en que su objetivo es lograr una colaboración real entre las izquierdas soberanistas y españolas. Además, criticó las filtraciones y abogó por trabajar más para obtener resultados reales, afirmando que aún hay tiempo para lograr un cambio significativo.

Gabriel Rufián quiere seguir desligándose de los vaivenes de la izquierda para ver quién liderará Frente Amplio o cómo acabarán siendo las coaliciones de las formaciones a ese lado del PSOE, pero al mismo tiempo ha querido reiterar que intentará "hasta el final" una colaboración total a pesar del "culebrón turco" que asegura que hay en el que "se filtran" muchas cosas.

El ya anunciado número uno de las listas de Esquerra Republicana al Congreso ha publicado un mensaje en redes sociales para volver a dejar clara su postura: "Yo no voy a contribuir al culebrón turco de nadie. Yo no voy a criticar por muchas ganas que tenga a nadie (por mucho desgaste que suponga)".

"Y yo voy a intentar que haya una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas REAL hasta el final", ha afirmado en una publicación realizada en su cuenta de 'X'.

Porque Rufián ha apuntado que "esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está": "Todo cuanto se publique o se diga diferente a esto es simplemente mentira. Hay tiempo".

"Si se filtra menos para ganar el relato del día y se trabaja más para ganar de verdad, se puede", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido