El papa León XIV descubrió el nódulo en el pulmón "tras un control de rutina": "Está en una fase muy inicial"

El papa León XIV habla durante la reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio del Elíseo, París, Francia

Los detalles La operación con la que se extirpará el nódulo está prevista para los próximos días y conllevará que permanezca ingresado una semana, según confirmó la Santa Sede.

El papa León XIV, de 71 años, se someterá a una operación para extirpar un nódulo en el pulmón descubierto durante un control de rutina. Según la Santa Sede, el nódulo está en una fase inicial y bien localizado. La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y requerirá una hospitalización de aproximadamente una semana. A pesar de la operación, el papa mantiene su agenda, que incluye reuniones y audiencias, y no se han cancelado eventos programados. Su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú sigue previsto para noviembre. laSexta te mantiene informado sobre este y otros temas de actualidad.

El papa León XIV descubrió el nódulo en un pulmón del que tendrá que ser operado tras "un control de rutina" , según fuentes de la oficina de prensa. El pontífice, de 71 años, anunció este domingo: "Durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Está en una fase muy inicial y bien localizado".

La operación con la que se extirpará el nódulo está prevista para los próximos días y conllevará que permanezca ingresado una semana, según confirmó este domingo la Santa Sede.

"En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni. La oficina de prensa vaticana también afirmó que "el papa prosigue este lunes con las actividades previstas".

Por el momento, la agenda de este lunes está confirmada con varias reuniones sin que se conozca todavía con exactitud la fecha de la intervención, que será a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La oficina de prensa del Vaticano aún no ha cancelado ninguna audiencia ni servicio religioso, incluidos los programados para la próxima semana. La audiencia de este lunes con el Circolo San Pietro, que figura en la página web de la diócesis de Roma, se mantiene confirmada por el momento.

La agenda del martes 13 de octubre ya estaba vacía, dado el tradicional día de descanso durante el cual el papa estadounidense viaja a Castel Gandolfo para descansar y hacer ejercicio, por lo que algunos medios locales apuntan que sería este día cuando ingresará en el Policlínico Gemelli.

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