Fernando Romay, Ana Fernández, Sofía Cristo, Pilar Vidal, Mario Vaquerizo y Patxi Salinas se ponen a prueba en Congelados

El tercer programa del concurso de laSexta reúne a nuevos rostros dispuestos a poner a prueba su capacidad para quedarse completamente inmóviles ante las situaciones más surrealistas.

Lo que de verdad nos deja Congelados son los protagonistas del nuevo concurso presentado por Àngel Llàcer. En este tercer programa, Fernando Romay, Ana Fernández, Sofía Cristo, Pilar Vidal, Mario Vaquerizo y Patxi Salinas se enfrentan a las pruebas junto a los capitanes Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell, dispuestos a demostrar que quedarse completamente quietos también puede ser todo un arte.

Los nuevos equipos ya están preparados para poner patas arriba el pulsómetro y enfrentarse a las situaciones más surrealistas sin mover un solo músculo. Porque en Congelados, cualquier pequeño movimiento puede echarlo todo por tierra. "Yo me he traído lo más grande que existe en este país", bromea Silvia Abril al presentar a Fernando Romay, que forma parte de su equipo.

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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