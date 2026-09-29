PSOE y Sumar pactan 'in extremis' un acuerdo sobre vivienda: las medidas se dividirán en dos decretos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa.

Los detalles Los partidos del Gobierno han alcanzado un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda, "dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos", según confirman fuentes de PSOE y Sumar a laSexta.

Acuerdo cerrado para aprobar el decreto de vivienda. Finalmente no será un solo Real Decreto-ley, sino dos, según confirman fuentes consultadas por laSexta. PSOE y Sumar confirman a laSexta que los partidos que conforman el Gobierno de coalición han aprobado un decreto que dé respuesta a "las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos". Por el momento, se desconoce el contenido de estos decretos.

Horas de absoluto vértigo

El acuerdo para sacar adelante el decreto de vivienda pone fin a días de altibajos y un acercamiento político que solo ha logrado propiciar la situación extrema y dramática que ha vivido Maricarmen, la mujer de 87 desahuciada de la vivienda en la que vivió durante más de 70 años. No ha sido hasta ese momento cuando Junts ha cedido y se ha abierto a debatir el decreto junto al resto de formaciones políticas.

Los grupos parlamentarios han escenificado un frente común para exigir a los socialistas la aprobación este martes de un Real Decreto-ley "valiente". Los principales escollos entre el PSOE y Sumar son la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos de alquiler. No obstante, fuentes del Ministerio de Vivienda defendían que el Real Decreto-ley "no será ni cobarde, ni tibio".

En los últimos días se han dado conversaciones cruzadas con Sumar, ERC, EH-Bildu, PNV, Compromís, Coalición Canaria o BNG. Un debate contrarreloj y en el que cada partido tiene prioridades y líneas rojas muy diferentes, que dan poco margen real de negociación.

Sumar advertía que no iría al Consejo de Ministros sin llegar antes a un acuerdo para el Real Decreto-ley. Entre las prioridades de su grupo están incluir el fin de los desahucios, congelar los precios de los alquileres, prórrogas automáticas y la regulación del alquiler por habitaciones y los alquileres de temporada.

Esas propuestas son compartidas por otras formaciones como BNG, Compromís o ERC. Estos últimos piden además bajar el IVA en la compra de la primera vivienda o suspender los desahucios. Esquerra reclamaba además la "eliminación de los privilegios de las sociedades de inversión".

En la misma línea se ha pronunciado EH-Bildu, que exigía "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos". Por su parte, Podemos defiende bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, expropiación a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social y también la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional.

A la derecha del PSOE está el PNV, que aboga por "proteger al pequeño propietario y gravar el alquiler turístico con una subida del IVA del 10% al 21%". También Junts, que propuso la desgravación de alquileres e hipotecas (bonificaciones fiscales) y la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre.

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