El Gobierno recupera la ayuda de 20 céntimos a la gasolina y el diésel para frenar la escalada de precios

Los detalles Con esta nueva medida, se incluye otro marco de recortes impositivos con cláusulas de revisión. La ayuda comenzará siendo de 20 céntimos en octubre y, si se cumplen las previsiones, bajará a 13 céntimos en noviembre y a 6 céntimos en diciembre.

El Consejo de Ministros ha decidido reactivar las rebajas fiscales al diésel y la gasolina para frenar la escalada de precios. A partir de octubre, se recuperará una rebaja de 20 céntimos, que podría reducirse progresivamente dependiendo de la evolución de los precios. Además, se intervendrá en la tarifa regulada del gas, fijando un máximo para la bombona de butano y limitando la subida de la Tarifa de Último Recurso del gas natural. También se contempla la recuperación del IVA del 10% a la electricidad y una rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% si el IPC energético supera el 15%. Estas medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre debido al empeoramiento del escenario energético por la guerra en Irán. El Gobierno defiende que estas acciones han amortiguado alrededor del 50% del incremento de precios. La inflación se sitúa en un 4,9% interanual, impulsada por el encarecimiento de los carburantes.

El Consejo de Ministros reactiva las rebajas fiscales al diésel y la gasolina con el objetivo de frenar la escalada de precios de los últimos meses. Lo hará recuperando la rebaja de 20 céntimos a la gasolina y el diésel en octubre, que podría ir rebajándose en función de la evolución de los precios, según lo establecido en el borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio

La actual ayuda aplica una rebaja de 20 céntimos al litro de diésel y de 5 céntimos a la gasolina. Sin embargo, este escudo caduca a finales de septiembre. Con esta nueva medida, se incluye otro marco de recortes impositivos con cláusulas de revisión. La ayuda comenzará siendo de 20 céntimos en octubre y, si se cumplen las previsiones, bajará a 13 céntimos en noviembre y a 6 céntimos en diciembre.

Tope al butano y rebaja de la electricidad

Del mismo modo, el Ejecutivo intervendrá la tarifa regulada del gas, que afecta a 3,1 millones de hogares, y topará el precio de la bombona de butano, marcando un máximo legal de 19,55 euros. Además, se limitará al 5% la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural.

También se establece un mecanismo para recuperar el IVA del 10% a la electricidad, y se rebaja el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas medidas estarán en vigor "hasta el 31 de diciembre" y ha detallado que se adoptan debido a que, como consecuencia de la guerra en Irán y de la disminución del tráfico en el estrecho de Ormuz, "el escenario energético ha empeorado significativamente desde junio".

Asimismo, Cuerpo ha defendido que, basándose en la experiencia del inicio de la guerra en Irán, este tipo de escudos son efectivos para hacer frente a la subida de precios, ya que "alrededor del 50% del incremento ha conseguido amortiguarse con estas medidas".

Los combustibles empujan la subida del IPC

La inflación general se sitúa en septiembre en el 4,9% interanual, según el dato avanzado este martes por el INE. La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025.

Desde el inicio de la guerra, el Gobierno insiste en que ha aprobado ya dos paquetes de medidas del Plan de Respuesta. El primero llegó apenas 20 días después del estallido del conflicto. En junio se prorrogó y se rediseñó. Según señalan desde el Ejecutivo, gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel.

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