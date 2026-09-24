¡Tiembla Shakira!: Pilar Vidal muestra sus dotes para el baile con María Gómez, en vídeo

La periodista ha sido una de las afortunadas que ya ha podido ver a la cantante colombiana en concierto. No ha dudado en enfrentarse al reto que le propone el programa y se atreve con los pasos más conocidos de Shakira.

Pilar Vidal sorprendía hace unos días subiendo a su perfil de Instagram un vídeo dándolo todo en el concierto de Shakira. La cantante colombiana está en plena gira en Madrid y la periodista ha asistido a uno de los conciertos junto a Lydia Lozano. "Viviste tanto el concierto que saliste con dos conclusiones y tres contusiones", le dice Dani Mateo.

La periodista dice que durante el concierto Shakira baila tanto, y lo hace tan bien, "que te apetece bailar". "Pero, claro, si no estás entrenada y no hay calentamiento...", añade. María Gómez le propone a Pilar bailar junto a ella "por si Shakira nos está viendo".

Pilar hace primero los pasos robóticos de la cantante colombiana a ritmo de la canción 'Te felicito'. "María está homenajeando a Shakira, pero tú estás homenajeando a Michael Jackson en 'Thriller'", afirma Mateo. Después toca el paso "del pechote", como anuncia Gómez, a ritmo de 'Hips don't lie'. Pilar cuenta que en el concierto Shakira recorre todo el escenario moviendo el pecho.

Isabel Forner se suma a su sesión de baile para hacer un paso moviendo el trasero con 'Tortura'. "El culo se le mueve solo", cuenta Vidal, "no he conseguido hacerlo". Dani y Nacho García se suman al grupo de baile. "Un aplauso para ellas dos", pide Mateo.

El presentador de Zapeando da la enhorabuena a la zapeadora y la periodista, pero, a la vez, pide disculpas a Shakira por la sesión de baile de Pilar y María.

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