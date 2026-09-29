Un hombre, en contra de la acampada de la Puerta del Sol: "Que se vayan a la Moncloa, que es donde tienen que estar"

Thais Villas ha preguntado a la gente sobre la vivienda y su opinión sobre que se haya organizado una acampada en la Puerta del Sol para protestar por la situación de nuestro país en este ámbito.

Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre uno de los temas que más titulares está ocupando los últimos días: la vivienda. La reportera quiere saber, inicialmente, su opinión sobre la acampada que se ha levantado en la Puerta del Sol para protestar por la vivienda.

Un hombre expone que iniciativas como esa puede ser el "principio" de una solución. "Creo que no", expone una señora. "Esto, para mí, es ficticio. No tienen que acampar aquí", añade otro hombre, "que se vayan a la Moncloa, que es donde tienen que estar, y es el Gobierno el que tiene que solucionar el problema, no la Comunidad de Madrid".

"Las reivindicaciones se ganan en la calle", defiende un hombre, "gracias a eso hemos conseguido las mejoras sociales". "Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra", responde el señor. Una mujer afirma que, si ella debe salir a manifestarse, sale, "pero eso no, porque ahí viene gente que no tiene nada que hacer, que no trabaja". "Hay gente que está pagada", añade un hombre.

De nuevo, el señor repite que esta situación debe solucionarla el Gobierno. "Y las comunidades autónomas, que tienen competencia", responde otro. "Las competencias no están traspasadas", añade otro. "¿Que el Gobierno tiene culpa? Por supuesto", indica el hombre, "pero las comunidades autónomas tampoco se están moviendo".

El caso de Maricarmen

La reportera expone que el caso de Maricarmen "ha sido la gota que ha colmado el vaso". Thais plantea si se debería regular el tema de la vivienda. "Por supuesto", afirman, todos. Un hombre expone que el problema "es que los dos grandes partidos no van de la mano". "Tienen que ir de la mano y los demás incordios, también", añade.

Para regular el mercado, un señor señala que se deberían construir muchas viviendas públicas. "No se puede intervenir la propiedad privada", indica. "El alquiler sube, las hipotecas suben, ahora mismo la clase trabajadora no llega", defiende una chica, "y, como no están llegando, están enfadadas y acampan".

Una parte de las personas que participan en el debate están a favor de los desahucios. "Tengo una vivienda, 600 euros, la tengo destrozadísima", explica una señora, "para yo poderla echar tengo que hacer virguerías y no se mueve de ahí". La mujer cuenta que a ella no le han regalado ese piso y que ha tenido que renunciar a cosas para poder tenerlo.

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