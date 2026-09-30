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Fernando Romay acaba cubierto de barro en Congelados: "Tengo los huevos que no me valen ni para flan"

Una moto arranca sobre un estanque de barro y lanza una auténtica lluvia de lodo sobre Fernando Romay, Sofía Cristo y Mario Vaquerizo, que deben aguantar completamente inmóviles para superar la prueba.

Fernando Romay acaba cubierto de barro en Congelados: "Tengo los huevos que no me valen ni para flan"

Fernando Romay, Sofía Cristo y Mario Vaquerizo se enfrentan a una nueva prueba de lo más surrealista en Congelados. Los tres concursantes entran en el congelador y se encuentran con una moto situada sobre un estanque lleno de barro: ¿qué puede salir mal?

"Nos lo van a echar en la cara", anticipa Sofía Cristo al ver cómo un motorista se acerca y se prepara para arrancar. "Me he echado mucha laca, ¿no habrá fuego?", bromea el cantante de las 'Nancys Rubias'.

El motorista pone en marcha la moto y comienza a acelerar sobre el estanque, provocando una auténtica lluvia de barro que termina cubriendo por completo a los tres concursantes. "Tengo los huevos que no me valen ni para flan", comenta entre risas Romay, mientras intenta aguantar sin moverse ante semejante baño de lodo.

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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