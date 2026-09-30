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Ronda 1

Pilar Vidal, "histérica" con las explosiones en Congelados: "La bomba ha sido como una mini mascletá"

Parece que Pilar Vidal todavía no ha terminado de interiorizar la principal norma de Congelados: no moverse bajo ningún concepto. Después de las primeras explosiones, ¿conseguirá controlar los nervios? .

Pilar Vidal, "histérica" con las explosiones en Congelados: "La bomba ha sido como una mini mascletá"

Pilar Vidal tiene claro que quiere ganar Congelados, pero hay un pequeño problema: no consigue quedarse quieta. "La bomba ha sido muy fuerte, como una mini mascletà aquí dentro, ¡estoy histérica!", ríe la periodista mientras su pulsómetro sigue subiendo hasta alcanzar los 109. Una cifra que contrasta con los 79 que marcan sus compañeros, mucho más tranquilos ante los inesperados sustos de la prueba.

Arranca el segundo reto de la primera ronda y un tubo de aire a presión se coloca frente a los protagonistas dispuesto a poner a prueba su capacidad para quedarse completamente inmóviles: ¿conseguirá Pilar controlar los nervios y aguantar sin despeinarse? .

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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