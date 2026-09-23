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terror en el congelador

El susto mortal de Lorena Castell al aterrizar una araña sobre su cabeza en Congelados

Los capitanes llegan al congelador en una semifinal de infarto, con el equipo de Silvia Abril en cabeza, todo puede cambiar con los dobles puntos antes de la gran final.

El susto mortal de Lorena Castell al aterrizar una araña sobre su cabeza en Congelados

El congelador se transforma en un cementerio terrorífico, con luz azul tenue, tumbas y telarañas que hacen presagiar que los capitanes no lo van a tener nada fácil. De pronto, comienzan a caer telarañas del techo y una enorme araña termina posándose sobre el hombro de Lorena Castell, que pega un brinco del susto y acaba cayéndose al suelo. Mientras tanto, Miki Nadal y Silvia Abril permanecen completamente inmóviles, ajenos al caos que se está viviendo a su alrededor.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, las luces se apagan y aparece en escena una figura disfrazada de la muerte, guadaña en mano, para poner todavía más a prueba los nervios de los concursantes. Ante la escena, Àngel Llàcer pregunta a Karina si quiere ayudar a Lorena. "No, que me da miedo", responde la cantante.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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