El temporal activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña y el naranja en Galicia y Comunitat Valenciana

Los detalles La alerta roja permanecerá activa entre las 06:00 y las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona, donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Cataluña ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales que podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en pocas horas, afectando principalmente al litoral y prelitoral norte de Tarragona. La Agencia de Meteorología (Aemet) advierte de posibles inundaciones y recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil. En el resto de Cataluña, el aviso es naranja por lluvias intensas. La Comunidad Valenciana y Galicia también están en alerta naranja por precipitaciones. En Galicia, además, se prevé temporal marítimo. Asturias y Cantabria mantienen el nivel amarillo por fuertes vientos. Aemet alerta sobre el peligro extraordinario del aviso rojo, que podría causar impactos graves.

Cataluña ha activado este martes el aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias torrenciales que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas tres a seis horas, mientras que Galicia y la Comunitat Valenciana mantienen aviso naranja -peligro importante- por precipitaciones intensas y, en el caso gallego, también por temporal marítimo.

La alerta roja permanecerá activa entre las 06:00 y las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona, donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad que, según la Agencia de Meteorología (Aemet), podría superarse en un intervalo de entre tres y seis horas y afectar a las comarcas colindantes.

Ante esta situación, Aemet ha alertado de "probables inundaciones y crecidas de cauces", por lo que pide seguir la recomendaciones de Protección Civil. En el resto de provincias catalanas -Barcelona, Girona y Lleida- hay nivel naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones superiores a 150 litros en tres o seis horas.

Además, hay avisos por tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, sin descartar mangas marinas o tornados cerca del litoral.

En la Comunitat Valenciana, el interior norte de la provincia de Valencia permanecerá en naranja hasta las 07:59 horas por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y mientras que en doce horas podrán acumularse 80 litros, en este caso se concentrarán en tres o cuatro horas.

Por su parte en Castellón, en naranja, se esperan entre 30-40 litros en una hora. En Galicia, el oeste y el suroeste de A Coruña mantienen el aviso naranja desde las 12:00 horas hasta el final del día por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

La Aemet ha activado además el nivel naranja por fenómenos costeros en el oeste de A Coruña, donde se espera viento del sur de entre 62 y 74 kilómetros por hora, fuerza 8, en torno a Finisterre.

En Pontevedra las lluvias afectarán a las Rías Baixas, el interior provincial y el Miño, también con 40 litros en doce horas, mientras que en las Rías Baixas podrán registrarse además 15 litros en una hora.

Además, en las comunidades de Asturias y de Cantabria permanece activo el nivel amarillo por fuertes rachas de viento que oscilarán entre los 80-90 Kilómetros hora.

Aemet advierte de que con aviso rojo el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.

Cortada la línea R6 de FGC entre Masquefa y Piera (Barcelona) por el episodio de lluvias

La línea R6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) está cortada entre las estaciones de Masquefa y Piera (Barcelona) desde este martes a las 9.06 horas por el episodio de lluvias que afecta al litoral y prelitoral catalán.

Se está gestionando el servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, ha informado FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. La línea funciona entre Plaça Espanya y Masquefa y entre Piera e Igualada (Barcelona).

Además, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emitido un aviso hidrológico en municipios del Alt Penedès (Barcelona) por crecidas "repentinas" del nivel de ríos y rieras por el episodio de lluvias que este martes afecta al litoral y prelitoral catalán.

Los municipios afectados por el aviso son Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Cubelles, el Montmell, Font-rubí, Arboç, Cabanyes, Olèrdola, Parcs del Penedès, Pontons, Santa Margarida i els Monjos, Sant Jaume dels Domenys, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès y Vilobí del Penedès, ha informado la ACA. Han pedido a los vecinos de los municipios que no se acerquen ni crucen cauces, vados o puntos bajos.

Las lluvias dejan 24 incidentes en Valencia y Castellón

De momento, las lluvias han dejado un total de 24 incidentes en las provincias de Castellón y Valencia, la mayoría en Requena y Valencia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

En concreto, el CCE ha gestionado, desde las 17:45 horas de este lunes hasta las 08:00 horas de hoy, un total de 24 incidentes relacionados con las lluvias, 20 de ellos en la provincia de Valencia y cuatro en la de Castellón.

Los incidentes más habituales han sido la acumulación de agua y barro en carreteras que impedían la circulación segura; la entrada de agua en viviendas y garajes; y la caída de elementos materiales, como ventanas y toldos, a consecuencia de las ráfagas de viento y lluvia.

Los municipios más afectados han sido Requena -con nueve incidentes-; Valencia, con siete; Paterna, Orpesa y Borriana, con dos; y Manises y Riba-roja del Túria con uno.

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