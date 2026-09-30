Ronda 1
Pilar Vidal se olvida de la principal norma de Congelados: "¡Os habéis quedado quietos, cabrones!"
La periodista se convierte en la reina del movimiento mientras sus compañeros aguantan estoicamente hasta un gorila y un teléfono explosivo.
Los primeros en entrar al congelador son Silvia Abril, Pilar Vidal y Patxi Salinas. La que no parece tener demasiado claro de qué va el programa es Pilar Vidal, que no para de moverse y retar al 'meneotrón', el dispositivo encargado de contabilizar cada uno de sus movimientos. "Ya estoy llorando", asegura la periodista, todavía sin conocer qué les espera en la prueba.
El primer susto no tarda en llegar cuando un gorila rompe la pared de cartón y deja a los protagonistas completamente sorprendidos. "¡Os habéis quedado quietos, cabrones!", alucina la valenciana, que no entiende cómo sus compañeros han conseguido no moverse ante los sustos del gorila, ni siquiera cuando un teléfono ha explotado. "Báilate una jota, ¡ya no pasa nada!", bromea Miki Nadal, capitán del equipo de Pilar Vidal, al comprobar que la colaboradora no para de moverse. "Pero ¿quién me ha traído a mí a Pilar?", continúa entre risas al ver que no consigue respetar una de las principales normas del programa.
Mientras tanto, Silvia Abril permanece completamente inmóvil desde el congelador: "¡Ya he ganado yo!", sentencia entre risas.
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