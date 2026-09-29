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Maricarmen acepta la propuesta tardía de Urbagestión para regresar a su casa: "Está muy contenta"

El contexto Su representación legal y la empresa Urbagestión llegaron a un acuerdo que consiste en un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años.

Imagen de archivo de Maricarmen
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Maricarmen podrá volver a casa. La mujer, de 87 años, ha aceptado el acuerdo al que llegaron su representación legal y la empresa Urbagestión, poniendo así fin a un litigio iniciado hace seis años y que tuvo su punto de inflexión el pasado miércoles con su desahucio.

"Están muy contenta", han expresado tras la aceptación de este acuerdo. De momento, Maricarmen permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón y, en principio, no está previsto que hoy le den el alta.

El contrato no lo ha firmado todavía debido a que queda documentación por aportar. En dicho acuerdo se contempla que tendrá un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años.

Las partes lograron alcanzar un acuerdo tras mantener una reunión este lunes en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en Madrid, que se prolongó durante cerca de cuatro horas y media.

La reunión se convocó después de que el Ayuntamiento rechazara encajar la solución para Maricarmen en su plan Reviva para no incurrir en una posible "prevaricación" y porque el inmueble no cumplía el requisito de estar libre de hipoteca.

Finalmente, la solución se ejecutará bajo el paraguas legal del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) de EMVS.

Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales; si se cobra, como es habitual, en 14 pagas, la cuantía anual alcanza 20.300 euros. De esta forma, el cálculo atendiendo a la pensión de Maricarmen quedaría en una renta máxima mensual de 507 euros.

En cualquier caso, ni EMVS ni la representación legal de Maricarmen se aventuraron a dar una cifra concreta hasta que no recaben toda la documentación necesaria para el contrato.

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