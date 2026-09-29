El Gobierno de Ayuso da 48 horas al Gobierno central para desmantelar la acampada de Sol o irán a los tribunales

Los detalles El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo "absolutamente nada" ante la acampada "ilegal" por la vivienda.

La Comunidad de Madrid ha exigido a la Delegación del Gobierno que desmantele en 48 horas la acampada en la Puerta del Sol, en protesta por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, bajo amenaza de acudir a los tribunales. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo madrileño, criticó la inacción del Gobierno central en este asunto. Aseguró que la Comunidad y el Ayuntamiento han ofrecido soluciones habitacionales a Maricarmen, una vecina de 87 años desahuciada en Retiro. Tras negociaciones, se logró un acuerdo para que regrese a su vivienda de manera inmediata.

La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas para que la Delegación del Gobierno desmantele la acampada "ilegal" de la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, o de lo contrario acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado del Gobierno.

"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha defendido en una rueda de prensa en la sede del Gobierno regional el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo "absolutamente nada".

Madrid asegura que el Gobierno "no ha hecho nada" por Maricarmen

Miguel Ángel García ha asegurado en su comparecencia ante los medios que el Gobierno de la nación no ha hecho "absolutamente nada" por Maricarmen, la vecina de más de 87 años desahuciada la semana pasada de su vivienda en Retiro, mientras ellos ofrecieron "soluciones habitacionales".

Lo ha trasladado así desde la Real Casa de Correos, después de que representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaran este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar "con carácter inmediato" a la vivienda, tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

"Desde el principio, las dos únicas administraciones que han estado en permanente contacto con esta persona, que le han ofrecido distintas soluciones habitacionales, han sido la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento", ha reivindicado el consejero, quien ha calificado de "bien" que se haya conseguido llegar a una solución.

Así, ha defendido que la Comunidad de Madrid le ofreció a la anciana dos plazas de residencia y han sido tanto ellos como el Consistorio los únicos que pueden decir "que han hecho algo por esta persona".

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