Decenas de migrantes deciden regresar de manera voluntaria de Ceuta a Marruecos

¿Por qué es importante? Las imágenes exclusivas de laSexta muestran cómo los migrantes vuelven a Marruecos mientras que la Policía continúa con los desalojos en la playa de Benítez.

La tensión en Ceuta continúa creciendo mientras decenas de migrantes deciden volver de manera voluntaria a Marruecos. Las imágenes exclusivas de laSexta muestra cómo muchos de ellos han acudido a la frontera para regresar a su país.

Durante el regreso de estas personas ha comenzado a verse humo en la zona. Al parecer, según ha desvelado una vecina a este medio, el humo se debe a que están quemando las pertenencias de quienes están regresando de forma voluntaria.

Mientras que en la frontera esta es la imagen que puede verse, en la playa de Benítez la Policía Nacional ha llevado a cabo el traslado de centenares de migrantes desde el asentamiento chabolista que había en este lugar hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se encuentra en las naves del Tarajal, para filiarlos.

Las decenas de migrantes desalojados de dicha playa serán reubicados en un nuevo centro de acogida cuya capacidad se ha ampliado, con lo que dispone de nuevas plazas.

La Jefatura Superior de Policía ha informado de que se sigue llevando a cabo este operativo no solo para desalojar la playa sino para proceder a su completo desmantelamiento al estar situado en las proximidades de la planta desaladora.

Los migrantes están siendo trasladados en autobuses hasta el CATE del Tarajal para realizar las actuaciones policiales correspondientes para su filiación y posteriormente están siendo reubicados en el centro de acogida temporal de Loma Colmenar, que precisamente fue uno de los primeros espacios de los que dispuso el Gobierno.

Este centro de Loma Colmenar está situado en las proximidades de la frontera con Marruecos y en el mismo se han habilitado nuevas carpas, a la vez que han quedado plazas libres de personas que han optado por regresar de forma voluntaria a su país. Los traslados a Loma Colmenar permitirán proceder a la recuperación y adecuación de la playa de Benítez.

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Noticia pendiente de ampliación.