Así ha sido la asquerosa lluvia de comida sobre Silvia Abril, Ricky Merino y Daniel Diges en Congelados

Silvia Abril, Ricky Merino y Daniel Diges se enfrentan a una lluvia de ingredientes que los deja completamente pringados con sabor a espinacas, huevo, harina, carne picada, tomate, leche, miel y canela.

El segundo equipo en enfrentarse al reto está liderado por Silvia Abril, que entra en el congelador junto a sus compañeros para descubrir una prueba que parece sacada directamente de un supermercado. Con carteles de mercado y unas curiosas cestas sin fondo que descienden del techo hasta colocarse sobre las cabezas de los concursantes, todo parece estar preparado para una auténtica lluvia de ingredientes.

Desde el techo comienzan a caer alimentos directamente sobre sus cabezas, convirtiendo el reto en un auténtico pringue. Mientras a Ricky Merino parece que quieren convertirlo en una salsa boloñesa, a Silvia Abril le preparan algo más parecido a una tortilla de espinacas y Daniel Diges se lleva la parte dulce.

Los ingredientes que recibe cada concursante son:

Daniel Diges: miel, canela y leche.

Ricky Merino: carne picada, tomate frito, harina y leche.

Silvia Abril: espinacas, huevo, harina y leche.

El resultado es un auténtico desastre culinario que deja a los tres concursantes completamente pringados de arriba abajo. "¡Os mato!", sentencia Silvia Abril al terminar la prueba.

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