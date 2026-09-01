Monólogo | Mario Vaquerizo, contra los famosos que se quejan de su fama: "¡Haber estudiado!"

El cantante de 'Nancys Rubias' charla en 'El Club de la Comedia' sobre su particular visión de la fama y bromea con que por mucho que hagas en la vida, siempre pueden terminar identificándote como "el marido de".

"Soy Mario Vaquerizo, o el marido de Alaska". Así arrancaba el humorista uno de sus monólogos en El Club de la Comedia, recuperado con motivo del 20 aniversario de laSexta. Vaquerizo reflexiona en este vídeo sobre lo curioso que resulta que una persona pueda acabar siendo reconocida simplemente por su relación con alguien famoso. "En esta vida, por muchas cosas que hagas, al final solo se te reconoce por ser el marido de...", comenta. "Esto lo experimento yo y otro chico muy famoso, este de perilla, que es fuertote... ¡El marido de Letizia Ortiz!", zanja entre risas.

Pero el monólogo no se queda ahí. El de Lora del Río también habla de una de sus grandes preocupaciones: su imagen. "A los famosos nos hacen muchas fotos y por eso quiero salir arreglado", explica, antes de bromear con que, si no posa convenientemente, las imágenes pueden acabar provocando un "¡argh!" entre quienes las ven. "Me gusta la fama, me gusta ser famoso, me gusta que me digan guapo", reconoce. Lo que no soporta, en cambio, son aquellos famosos que se quejan de su situación:"¡Haber estudiado y haberte casado con Letizia Ortiz!", remata entre risas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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