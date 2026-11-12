Youssef Ouled: "No necesito estar en Ceuta. Voy por la calle y la Policía ejerce sobre mí esa violencia fronteriza"

Ahora mismo, para mí, toda esa desigualdad se personifica en nosotros, en nuestros cuerpos. Yo no necesito estar en Ceuta para sufrir esa violencia, porque voy por la calle y la Policía ejerce sobre mí esa violencia fronteriza. Nuestros cuerpos son una frontera", asegura el activista Youssef Ouled en Cara al Show.

El activista, periodista y escritor Youssef Ouled visita Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró, para hablar de su primer libro, 'La frontera del azar', una obra en la que analiza cómo el racismo y la discriminación hacia la población migrante y musulmana se han construido y normalizado a lo largo de la historia. Durante la entrevista, Ouled pone el foco en el racismo estructural que, según denuncia, atraviesa distintos ámbitos de la sociedad española, desde las actuaciones policiales hasta el acceso a la vivienda, el empleo y los trámites administrativos.

A lo largo de la conversación, el escritor relata experiencias personales que ilustran esa discriminación cotidiana, como los controles policiales que asegura sufrir de manera recurrente o la necesidad de llevar consigo el ticket de compra de su ordenador para demostrar que es suyo. También critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años al considerar que no han logrado mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes ni eliminar las barreras institucionales que las afectan. "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado", advierte.

Ouled también aborda las consecuencias del 11S y de otros atentados terroristas en la criminalización de la población musulmana, recordando cómo sufrió el rechazo de sus compañeros de colegio cuando tenía ocho años. Además, denuncia la situación de las personas migrantes en Ceuta, las devoluciones a Marruecos y la falta de protección ante las vulneraciones de derechos humanos. En este sentido, reflexiona sobre cómo la vigilancia policial y los prejuicios pueden alimentar un ciclo de criminalización que, según explica, también se reproduce en las nuevas tecnologías y los sistemas de inteligencia artificial.

"Lo que quería señalar es que todo esto que se nos vende como normal y natural como azaroso, en realidad hay una historia política y una cronología que nos lo explica", comenta acerca de su libro. Youssef recalca que el racismo no apareció de la noche a la mañana, sino que "se ha ido construyendo". "Ahora mismo, para mí, toda esa desigualdad se personifica en nosotros, en nuestros cuerpos. Yo no necesito estar en Ceuta para sufrir esa violencia, porque voy por la calle y la Policía ejerce sobre mí esa violencia fronteriza. Nuestros cuerpos son una frontera".

Marc Giró concluye la entrevista con una reivindicación, para lo que cita a Angela Davis y Desirée Bela-Lobedde: "No solo no hay que ser racista, sino que hay que ser antirracista".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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