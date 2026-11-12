La entrevista completa de Marc Giró al activista Youssef M. Ouled: "En el estado español, el enemigo secular es el moro"

El activista y escritor Youssef M. Ouled conversa con Marc Giró sobre racismo institucional, controles policiales, migración y la crisis humanitaria en Ceuta en Cara al Show, donde denuncia las barreras que siguen sufriendo las personas racializadas.

El activista, periodista, consultor y conferenciante Youssef M. Ouled visita Cara al Show para hablar de su nuevo libro, 'La frontera del azar'. "Un libro que, con los tiempos que corren, tendría que ser de lectura obligatoria", comenta Marc Giró antes de presentar a su invitado. El presentador agradece su presencia y expresa su opinión de que debería tener más espacio en los medios de comunicación. "Ahí estamos de acuerdo", responde Ouled.

Youssef Ouled señala al Gobierno "más progresista de la historia"

Marc Giró pregunta al activista si tiene algún pálpito sobre las próximas elecciones del 29 de noviembre. "Lo veo bastante crudo, la verdad, pero creo que siempre hay que tener esperanza de que se puede conseguir darle una vuelta a cómo están las cosas y tenemos el ejemplo de Brasil y Serbia", comenta. Tampoco pierde de vista el "impulso social en las calles" que cree percibir en las últimas semanas y que le invita a pensar que "puede ser que las cosas no vayan tan mal como se espera", haciendo referencia a la posible llegada de la ultraderecha al poder.

En 'La frontera del azar', Ouled plantea una pregunta sobre la evolución de las condiciones de vida de las personas migrantes y racializadas después de dos legislaturas con el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Acaso ha mejorado en estos ocho años?

"La respuesta corta es 'no'", afirma, para después explicar qué le reprocha a Pedro Sánchez y al equipo de Gobierno que es definido por muchos como "el más progresista de la historia": "Han tenido ocho años para crear unas condiciones de vida mucho mejores, sobre todo ahora que viene la ultraderecha". "Todos sabemos lo que van a hacer con la migración y con las personas que no se parecen a ellos, sobre todo con aquellas que no son blancas y católicas", advierte.

Como ejemplo de los compromisos incumplidos del Gobierno, señala la ley mordaza. "Después de prometer por activa y por pasiva que iban a derogarla, no lo han hecho. Ahora, cuando lleguen estos al Gobierno, va a ser una cosa brutal", asegura.

Por qué siempre llega tarde: una cuestión de racismo estructural

Uno de los asuntos que aborda en su libro es una experiencia cotidiana que, según explica, inicialmente pensaba que era exclusivamente suya: llegar tarde a los sitios. Aparte de los contratiempos que todos podemos sufrir por retrasos o incidencias en los medios de transporte, señala que hay otras situaciones que afectan especialmente a determinadas personas por motivos raciales y que no son por azar o casualidad, "como, por ejemplo, que la Policía te pare de forma constante y sistemática para comprobar que no eres un riesgo para el resto de la población".

Para ilustrar esta situación, el activista cuenta que siempre lleva consigo el ticket de compra de su ordenador por si algún agente le exige demostrar que es suyo. "Yo tengo que demostrar que lo que tengo es mío, que no lo he robado". Una explicación que sorprende a Giró. "¿Por ser tú quién eres?", pregunta el presentador. "Por moro, dilo", responde él. El escritor utiliza el término "moro" con naturalidad en su libro, algo que también llama la atención del presentador

"Yo utilizo el concepto 'moro' porque describe algo. Yo no inventé lo que es un moro y, sinceramente, no sé lo que es. Yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y no sé si soy un moro o no, pero al salir por la puerta de casa todo el mundo me ve y piensa: 'Pues un moro'. No hace falta ni que salga. Enciendo la tele y ya veo 'cosas de moros'", explica.

Ouled también cuenta que los agentes que le paran por la calle le preguntan habitualmente si lleva armas encima. "Yo soy blanco y en la vida nadie me ha preguntado eso", comenta Giró. El activista reconoce que ya no se sorprende cuando le hacen esa pregunta, aunque advierte de que precisamente ahí reside parte del problema: en acabar normalizando situaciones que no deberían considerarse normales.

La agresión a un familiar por correr para coger el tren: "Claro, es que era un moro corriendo"

Ouled relata también un episodio sufrido por un familiar cercano que tuvo que correr para alcanzar el último tren de la noche. Una persona desconocida comenzó a perseguirle, se abalanzó sobre él y le agredió. "Claro, era un moro corriendo", comenta con sarcasmo y tristeza. Para el escritor, lo sucedido no es una simple anécdota, sino un ejemplo de cómo la percepción racial condiciona la manera en que algunas personas pueden desenvolverse en los espacios públicos.

"No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado"

La conversación continúa con las dificultades administrativas que afrontan las personas migrantes y pone como ejemplo lo difícil que le resulta conseguir una cita con la que renovar un NIE. "Hay que esperar meses o un año o irse a una aplicación de compra-venta para pagar desde 50 a 500 euros por una cita", denuncia.

"Todo lo que tiene que ver con lo burocrático y administrativo, que para la población migrante es un infierno", asegura. "El Estado saca mucho beneficio económico de esos trámites burocráticos porque tenemos que pagar para todo. Para conseguir la nacionalidad hay que pagar tasas y hacer exámenes", denuncia, para después añadir que "para ser español hay que ser perfectísimo, no haber cometido ningún error y tener mucho tiempo y dinero".

A su juicio, las dificultades no se limitan a la Administración, sino que atraviesan distintos ámbitos de la vida cotidiana. "Hay un problema de racismo estructural a nivel laboral, de vivienda, sanitario, administrativo...". Y lamenta que en estos años no se han derribado esas barreras. "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo", sentencia.

"Sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están torturando a personas en Ceuta"

Marc Giró le pregunta por la situación humanitaria de Ceuta y Ouled reconoce que las imágenes de las personas migrantes le afectan especialmente. "Cuando enciendo la tele veo a gente que se parece a mí, que ha tenido menos suerte que yo y que por haber nacido en un lugar concreto del mundo se la priva de su humanidad", explica y califica esta situación de "inhumana". "Hay personas que siguen desatendidas y menores que siguen desatendidos. Desde hace semanas sabemos que las fuerzas de seguridad están torturando a personas", denuncia.

También cuestiona los llamados "retornos voluntarios". A su juicio, mantener a personas en condiciones de desatención durante meses condiciona cualquier decisión posterior de regresar.

Al hilo de este asunto, Giró recuerda una frase de su libro, 'La frontera del azar': "España no va a reconocer que uno de sus mayores aliados en reprimir la migración persigue a la población por cuestiones políticas". Ouled explica que se refiere a la relación entre España y Marruecos. El activista señala que actualmente hay manifestaciones en distintos sectores y ámbitos sociales de Marruecos y que la respuesta gubernamental, según denuncia, pasa por "la represión, el encarcelamiento, el maltrato y la tortura".

"Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada, España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", señala.

El recuerdo del 11S en el colegio: "Han sido los tuyos, no queremos jugar contigo"

Uno de los momentos más duros a nivel personal de la entrevista llega al hablar del 11S, del que se cumplen 25 años. En su libro, Ouled explica que los atentados empeoraron las condiciones de vida de la población musulmana en todo el mundo. "En el Estado español, el enemigo secular es el moro, el musulmán", afirma.

El escritor recuerda que, cuando vivía en Castellón, presenció celebraciones y desfiles por las calles con picas en las que se exhibían "cabezas de moro" clavadas.

Cuando se produjeron los atentados, él tenía ocho años. Estaba en el patio del colegio cuando varios compañeros le señalaron directamente por su origen y religión. "Es que han sido los tuyos", le dijeron. Y eso aún lo tiene grabado. También le dijeron que ya no querían jugar con él.

El activista explica que la criminalización de la población musulmana se agravó después de los atentados del 11M y de los ataques de Barcelona y Cambrils de 2017. "Hay una criminalización. Ibas a Atocha y veías que los controles policiales que se hacían eran solo a personas con hiyab y barba. Eso lanza un mensaje al resto de la gente de 'algo habrán hecho o algo estarán haciendo'", señala.

Las redes sociales y la criminalización colectiva

Giró pone sobre la mesa una noticia reciente que mucho tiene que ver con lo que dice Ouled: los Mossos d'Esquadra investigarán una falsa acusación de asesinato contra dos catalanes de origen marroquí, después de que sus fotografías fueran difundidas en redes sociales.

Para Ouled, el papel de las plataformas digitales en este tipo de situaciones es un asunto especialmente preocupante y critica la connivencia que, a su juicio, existe entre los propietarios de estas plataformas y la ultraderecha. "Hay una cosa que nos pasa a las personas racializadas, que no somos blancas, y es que no gozamos del don de la individualidad. Si hace algo un moro, lo hacen todos", lamenta.

En su opinión, la combinación del racismo exacerbado de la ultraderecha y de unas plataformas que fomentan este tipo de comportamientos acaba provocando que personas inocentes sufran campañas de odio.

El ciclo de la criminalización y la IA

Ouled también habla de su trabajo en AIgoRace, una iniciativa que investiga el racismo en el ámbito de los derechos digitales, el desarrollo tecnológico y los sistemas de inteligencia artificial. Y es que el racismo también puede reproducirse a través de herramientas tecnológicas que, en apariencia, funcionan de manera objetiva. Como ejemplo, menciona los sistemas que se desarrollan para intentar predecir la criminalidad en determinados barrios y que utilizan datos policiales para entrenar sus modelos. "Los datos que han sido obtenidos sesgados racialmente por las actuaciones policiales racistas van a entrenar a máquinas para decirnos qué barrios son peligrosos", avisa.

El escritor denomina a este fenómeno 'el ciclo de la criminalización' y lo explica con una idea: "Si estás controlando mucho más a un segmento de la población concreto, vas a encontrar mucho más en esa población, pero no porque sea más propensa al crimen, sino porque solo estás centrado en ella", ha afirmado.

"Nuestros cuerpos son una frontera"

En el tramo final de la entrevista, Marc Giró regresa al significado de 'La frontera del azar' y a la idea que atraviesa el libro. El activista insiste en que el racismo no es un fenómeno espontáneo ni algo que haya aparecido de un día para otro, sino una realidad que se ha ido construyendo históricamente.

"Ahora mismo, para mí, toda esa desigualdad se personifica en nosotros, en nuestros cuerpos", señala. "Yo no necesito estar en Ceuta para sufrir esa violencia, porque voy por la calle y la Policía ejerce sobre mí esa violencia fronteriza. Nuestros cuerpos son una frontera".

"No solo no hay que ser racista, sino que hay que ser antirracista", dice Marc Giró para cerrar la entrevista citando a Angela Davis y Desirée Bela-Lobedde.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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