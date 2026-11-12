Youssef Ouled habla del "racismo estructural" que ya existe en España: "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para eso"

"No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo", advierte Youssef Ouled en Cara al Show.

Youssef Ouled afirma que tiene un problema: siempre llega tarde a todos los sitios. Es algo que comenta en el libro que hoy presenta en Cara al Show, titulado 'La frontera del azar'. "Pensaba que era una cosa solo mía, pero en realidad está bastante compartida y tiene que ver con que hay cosas que no se pueden controlar, como que el transporte público funcione fatal. Pero luego hay cosas que nos pasan a determinadas personas, pero no por azar o casualidad, como por ejemplo que la Policía te pare de forma constante y sistemática para comprobar que no eres un riesgo para el resto de la población, explica.

El escritor utiliza este concepto, el de "moro", en su libro con "mucha soltura", comenta Giró. "Es porque describe algo", apostilla. "Yo no inventé lo que es un moro y sinceramente, no sé lo que es. Me levanto por la mañana y me miro al espejo y no sé si soy un moro o no, pero al salir por la puerta de casa, todo el mundo me ve y piensa 'pues un moro'", comenta.

Los agentes que suelen pararle por la calle le preguntan de forma rutinaria si lleva armas encima. "Yo soy blanco y en la vida nadie me ha preguntado eso", le interrumpe el presentador para recalcar las desigualdades que existen. Pero Ouled ya no se sorprende cuando le hacen esa pregunta y cree que eso también representa un problema, porque es algo que considera que no hay que normalizar.

"Claro, es que era un moro corriendo"

El activista cuenta algo que le sucedió a un familiar cercano cuando tuvo que correr para alcanzar el último tren de la noche. Alguien que no conocía se puso a perseguirle. "Le saltó encima y se le abalanzó. Claro, era un moro corriendo", comenta con sarcasmo y tristeza.

Su hermana estudió derecho, es abogada, y él tiene una teoría de por qué lo hizo. Ella es quien siempre se ha encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con lo burocrático y administrativo, algo que, recalca "para la población migrante es un infierno". "Además, el Estado saca mucho beneficio económico de esos trámites burocráticos porque tenemos que pagar para todo. Para conseguir la nacionalidad hay que pagar tasas y hacer exámenes. Para ser español hay que ser perfectísimo, no haber cometido ningún error y tener mucho tiempo y dinero", se queja.

Para él, está claro que existe "un problema de racismo estructural a nivel laboral, de vivienda, sanitario y administrativo". "Estos años nos hemos encontrado muchísimas barreras que no se han derribado", afirma, volviendo a hacer referencia a algo que ya ha comentado con anterioridad: su descontento con el que muchos consideran "el Gobierno más progresista de la historia".

"Y que no han preparado el terreno para posibles gobiernos de la ultraderecha", apostilla Giró. "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo", advierte.

"Sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están torturando a personas"

"Cuando enciendo la tele veo a gente que se parece a mí, que ha tenido menos suerte que yo y que por haber nacido en un lugar concreto del mundo se la priva de su humanidad", comenta acerca de la crisis humanitaria de Ceuta. Para Ouled, lo que estamos viendo es "absolutamente inhumano". "Hay personas que siguen desatendidas y menores que siguen desatendidos. Desde hace semanas sabemos que las fuerzas de seguridad están torturando a personas", reclama. El activista cuestiona además de los "retornos voluntarios": "Si tú tienes personas en esas condiciones durante tres meses van a retornar, pero no de forma voluntaria".

"Ahora tenemos en Marruecos manifestaciones en todos los sectores y en todos los ámbitos sociales y la forma de responder desde el Gobierno es la represión, el encarcelamiento, el maltrato y la tortura. Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", afirma.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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