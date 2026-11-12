"Han sido los tuyos, no queremos jugar contigo": la reacción de los compañeros de colegio de Youssef Ouled en España tras el 11S

Cuando tuvieron lugar los atentados del 11S, Youssef tenía ocho años. "Ese día, determinados compañeros me dijeron: 'Es que han sido los tuyos'. Lo tengo grabado", cuenta en Cara al Show.

El activista, periodista, consultor y conferenciante Youssef M. Ouled acaba de publicar 'La frontera del azar', un libro que, "con los tiempos que corren, tendría que ser de lectura obligatoria", afirma Marc Giró en Cara al Show.

Durante su paso por el programa de laSexta, Ouled aborda el racismo sistémico que sufren las personas racializadas en España y denuncia que ni siquiera el "Gobierno más progresista de la historia" ha puesto freno a esta situación.

El activista también pone el foco en la situación de las personas migrantes en Ceuta, donde, asegura, "hay personas que siguen desatendidas y menores que siguen desatendidos". "Desde hace semanas sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están torturando a personas", advierte. "Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", añade.

En otro momento de la entrevista, Ouled reflexiona sobre el rechazo histórico hacia la población musulmana en España. "En el estado español, el enemigo secular es el moro, el musulmán. De hecho, cuando yo vivía en Castellón, que es cuando más lo vi, hay celebraciones y paseos por las calles con picas con cabezas de moro clavadas. Hay una celebración de la aniquilación del moro y el moro es musulmán", explica.

En este contexto, Marc Giró recuerda que se cumplen 25 años de los atentados del 11S en Estados Unidos. Una fecha que lleva al activista a rememorar cómo vivió aquellos acontecimientos cuando apenas tenía ocho años. Ouled reconoce la brutalidad de los atentados y las numerosas víctimas que dejaron, pero señala que, además, "sirvieron para justificar una política de recortes en derechos y libertades".

Tiene muy presente cómo vivió aquel día. Estaba en el patio del colegio cuando algunos niños le hicieron sentir que era uno de los responsables de lo ocurrido. "Determinados compañeros me dijeron: 'Es que han sido los tuyos'. Lo tengo grabado". Incluso dejaron de querer jugar con él. "Somos el enemigo", lamenta.

El odio, recuerda, se intensificó tras los atentados del 11M en Madrid y los de Barcelona y Cambrils en 2017. "Hay una criminalización. Ibas a Atocha y veías que los controles policiales que se hacían era solo a personas con hiyab y barba. Eso lanza un mensaje al resto de la gente de 'algo habrán hecho o algo estarán haciendo'", denuncia.

A propósito de esta cuestión, Marc Giró pone sobre la mesa una noticia reciente: "Los Mossos investigarán la falsa acusación de asesinato contra dos catalanes de origen marroquí". Ambos fueron denunciados y sus fotografías acabaron difundidas en redes sociales. Una cuestión que, para Youssef Ouled, abre "un melón brutal".

"La connivencia que tienen los dueños de esta plataformas con la ultraderecha es brutal. Ahí sucede una cosa que tiene que ver con cómo nos ve la sociedad", sentencia. Y añade: "Las personas racionalizadas, que no somos blancas, no gozamos del don de la individualidad. Si hace algo un moro, lo hacen todos", asegura.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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