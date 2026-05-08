Youssef Ouled recuerda las amenazas de muerte que recibió instigadas por Roberto Vaquero: "Estaba llamando a cazar moros"

Tras señalar en laSexta a los instigadores de las cacerías raciales en Torre Pacheco, el periodista Youssef Ouled se convirtió en un "elemento a silenciar". En este vídeo, recuerda la ola de insultos racistas y amenazas que sufrió en redes.

Tras la agresión a un menor durante los disturbios de Torre Pacheco, la Guardia Civil reforzaba los controles a la entrada del municipio. Mientras, en las redes sociales seguían circulando los mensajes de odio.

Youssef Ouled fue uno de los periodistas que estuvo contando, prácticamente en tiempo real, quiénes estaban detrás de esos perfiles, "liderando estas cacerías raciales". "Se notaba que estaban coordinados porque diferentes plataformas de ultraderechas estaban publicando llamamientos muy parecidos", apunta a Equipo de Investigación.

Tras intervenir en un programa de laSexta, Youssef apunta que en redes se difunde su imagen, "alentando la cacería". De este modo, acaba convirtiéndose en objetivo de ataques en redes. Roberto Vaquero, afirma, le identifica "como un elemento a silenciar". "Esto suena a lo más nazi que pueda haber", añade.

Los ataques comienzan tras ser señalado en redes por Vaquero, que según el periodista "estaba llamando a cazar moros". Ante las amenazas de muerte, decide denunciar a la Fiscalía por delitos de odio. En su opinión, "las patrullas vecinales lo que están haciendo realmente es contribuir a una sensación de inseguridad que se está construyendo estratégicamente desde los grupos de ultraderecha".

El motivo, señala, es que "una población asustada es más fácil de manipular hacia determinados postulados, generalmente racistas".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.