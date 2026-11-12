La agresión que sufrió un familiar de Youssef Ouled por correr para coger el tren: "Claro, es que era un moro corriendo"

Youssef Ouled denuncia en Cara al Show que en España hay un racismo estructural y social que llega hasta puntos insospechados para las personas blancas. El activista cuenta con pesar lo que le ocurrió a un familiar cuando corría para alcanzar el tren.

Youssef Ouled tiene un problema que, a primera vista, podría parecer bastante común: siempre llega tarde a los sitios. Sin embargo, lo que comienza como una anécdota personal termina convirtiéndose en una reflexión sobre las desigualdades que atraviesan la vida de determinadas personas. Es una de las experiencias que recoge en 'La frontera del azar', el libro que presenta en Cara al Show. En el programa de laSexta conversa con Marc Giró sobre racismo, identidad, migración y las barreras que todavía persisten en España.

"En el libro comento una experiencia que yo pensaba, al principio de todo, que era una cosa solo mía, pero en realidad está bastante compartida y tiene que ver con que hay cosas que no se pueden controlar y tiene que ver con que el transporte público funcione fatal y acabas llegando tarde. Pero luego hay cosas que nos pasan a determinadas personas, pero no por azar o casualidad, como por ejemplo que la Policía te pare de forma constante y sistemática para comprobar que no eres un riesgo para el resto de la población", explica.

Ouled cuenta que incluso conserva el ticket de compra de su ordenador por si alguna vez tiene que demostrar que es suyo. "Imagínate que me pillan a mí y tengo un ordenador y no puedo demostrar que es mío". "Yo tengo que demostrar que lo que tengo es mío, que no lo he robado", resume.

La situación sorprende a Marc Giró, que le pregunta directamente: "¿Por ser tú quién eres?". "Por moro, dilo", responde Ouled entre risas.

"Yo me miro al espejo y no sé si soy un moro o no"

El concepto de 'moro' ocupa un lugar importante en el relato del escritor. Giró señala que utiliza esta palabra con mucha soltura en su libro y Ouled explica por qué ha decidido incorporarla a su discurso: "Yo utilizo el concepto 'moro' porque describe algo. Yo no inventé lo que es un moro y sinceramente, no sé lo que es. Yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y no sé si soy un moro o no, pero al salir por la puerta de casa y todo el mundo me ve y piensa 'pues un moro'".

El activista también ironiza sobre cómo esa percepción social aparece incluso antes de salir de casa: "No hace falta ni que salga. Enciendo la tele y ya veo 'cosas de moros'", comenta durante la entrevista.

Las identificaciones policiales son otro de los ejemplos que utiliza para explicar esa realidad. Según relata, los agentes que suelen pararle por la calle le preguntan habitualmente si lleva armas encima. Una pregunta que Giró contrapone a su propia experiencia: "Yo soy blanco y en la vida nadie me ha preguntado eso".

El presentador recuerda incluso que recientemente llevaba una pequeña navaja suiza para cortarse las uñas y se la retiraron en el aeropuerto. "Llevaba el otro día una navajilla suiza de estas de cortarme las uñas y en el aeropuerto me las quitaron, pero claro, si las llegas a llevar tú a lo mejor te meten en chirona", comenta. "Aparece un yihadista en la tele", añade Ouled.

Aunque reconoce que ya no se sorprende cuando le hacen ese tipo de preguntas, considera que precisamente esa normalización constituye otro de los problemas. Acostumbrarse a que te traten como una amenaza por tu apariencia no significa que esa situación deje de ser discriminatoria.

La paliza a un familiar por correr para coger el último tren

Una de las experiencias más duras que comparte durante la conversación tiene que ver con un familiar cercano. El hombre corría para alcanzar el último tren de la noche cuando una persona desconocida comenzó a perseguirle. La situación terminó con una agresión física: "Le saltó encima y se le abalanzó. Claro, era un moro corriendo", relata Ouled.

El escritor considera que lo ocurrido va mucho más allá de un episodio aislado. "Esto, que puede parecer anecdótico, en realidad describe algo: no todos vemos igual el espacio público. En cierta medida, no haces ciertas cosas para protegerte de que te pasen otras cosas".

"Para ser español hay que ser perfectísimo"

El racismo estructural también aparece, según Ouled, en los procedimientos administrativos a los que se enfrentan las personas migrantes. El activista explica que su hermana mayor, que estudió Derecho y ejerce como abogada, ha sido tradicionalmente quien se ha ocupado de gestionar buena parte de los trámites burocráticos de la familia.

Como ejemplo, pone las dificultades para conseguir una cita y renovar el NIE. "Para conseguir una cita para renovar un NIE tengo que esperar meses o un año o irme a una aplicación de compra-venta para pagar desde 50 a 500 euros para una cita", explica.

A su juicio, estos procedimientos generan además un importante negocio alrededor de las necesidades administrativas de la población migrante. "El Estado saca mucho beneficio económico de esos trámites burocráticos porque tenemos que pagar para todo. Para conseguir la nacionalidad hay que pagar tasas y hacer exámenes. Para ser español hay que ser perfectísimo, no haber cometido ningún error y tener mucho tiempo y dinero".

Ouled considera que todas estas dificultades forman parte de un problema mucho más profundo que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad. "Hay un problema de racismo estructural a nivel laboral, de vivienda, sanitario, administrativo... Estos años nos hemos encontrado muchísimas barreras que no se han derribado", afirma.

Sus palabras llevan a Giró a cuestionar también la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de medidas para combatir estas desigualdades. El presentador apunta que tampoco se ha preparado el terreno para posibles gobiernos de ultraderecha. Ouled, sin embargo, insiste en que el racismo institucional no depende de quién ocupe el Ejecutivo: "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo".

Denuncia las vulneraciones de derechos humanos en Ceuta

Así, la conversación aborda también la crisis humanitaria en Ceuta y la situación de las personas migrantes que intentan llegar a España. Giró le pregunta por las imágenes que han aparecido en televisión durante las últimas semanas y el activista reconoce que le afectan especialmente.

"Cuando enciendo la tele veo a gente que se parece a mí, que ha tenido menos suerte que yo y que por haber nacido en un lugar concreto del mundo se la priva de su humanidad", explica. Para Ouled, lo que está sucediendo es "absolutamente inhumano".

El escritor denuncia que todavía hay personas y menores desatendidos y lanza una acusación especialmente grave sobre la actuación de las fuerzas de seguridad: "Desde hace semanas sabemos que están torturando a personas".

También cuestiona la utilización del concepto de 'retorno voluntario' en unas circunstancias en las que, según explica, las personas migrantes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Durante la entrevista, Giró lee además una frase del libro que resume una de las principales críticas de Ouled a la política migratoria española: "España no va a reconocer que uno de sus mayores aliados en reprimir la migración persigue a la población por cuestiones políticas".

El activista explica que se refiere a la relación entre España y Marruecos y a la respuesta de las autoridades marroquíes ante las protestas sociales y políticas que se producen en el país. "En Marruecos tenemos un régimen que satisface primero sus necesidades propias y luego, las necesidades europeas, no las necesidades de su pueblo", afirma.

"Ahora tenemos en Marruecos manifestaciones en todos los sectores y en todos los ámbitos sociales y la forma de responder desde el Gobierno es la represión, el encarcelamiento, el maltrato y la tortura. Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", denuncia.

El origen rifeño de Youssef Ouled y el colonialismo que apenas se estudia

En otro momento de la conversación, el escritor habla de sus raíces. Youssef M. Ouled es rifeño.

El activista lamenta que el sistema educativo español apenas profundice en cuestiones como el colonialismo y considera que, en ocasiones, incluso se presenta una visión romantizada de ese pasado. Una falta de conocimiento que, a su juicio, dificulta comprender las relaciones históricas y políticas que siguen condicionando la realidad de las personas migrantes.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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