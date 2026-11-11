Feijóo: "Lo siento por Sánchez, pero el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar"

Los detalles El líder del PP ha definido las protestas de este miércoles como "un error histórico de los sindicatos" y ha insistido en que "no tiene sentido hacer una huelga" el día después del funeral por las víctimas del accidente de Urda.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha calificado de "fracaso" la huelga general convocada por CCOO y UGT en protesta por la crisis de la vivienda, argumentando que no tuvo impacto en servicios públicos como sanidad y educación. Además, criticó el momento de la huelga, al coincidir con el día posterior al funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, calificándola como un error de los sindicatos. En cuanto a un posible Gobierno de coalición con Vox, Feijóo negó haber negociado con Santiago Abascal sobre la composición del Ejecutivo, subrayando que no se ha discutido sobre cargos o coaliciones.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha catalogado como un "fracaso" la huelga general convocada por CCOO y UGT este miércoles para protestar por la crisis de la vivienda. "Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha afirmado en una entrevista en 'El Hormiguero'.

El candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno ha insistido en que, bajo su criterio, era "un error" que esta jornada de paros llegase en este momento, ya que "no tiene sentido hacer una huelga" el día posterior al funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ignorando que esta convocatoria se hizo antes de dicha tragedia.

Asimismo, ha definido la huelga como "un acto simulado de precampaña electoral", lo cual cataloga como "un error histórico de los sindicatos".

A colación de las protestas, que han sido defendidas por el Gobierno, Feijóo ha lanzado un mensaje directo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales: "Lo siento por Sánchez, pero el 29 de noviembre no hay huelga y la gente va a votar".

Feijóo niega haber negociado ministerios con Vox

El líder del PP también ha sido preguntado por el hipotético Gobierno de coalición que formaría con Vox a partir del 29 de noviembre si, como señalan todas las encuestas, el bloque de la derecha suma mayoría absoluta. No obstante, Feijóo ha asegurado que no ha negociado "ni un milímetro" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre la composición de ese hipotético Ejecutivo.

"No hemos hablado para nada, ni un minuto, de coalición de Gobierno, de cargos, de vicepresidentes, cero", ha sostenido, recalcando que, por el momento, Abascal "no ha pedido nada", ya que la cuestión del reparto de sillones "no ha salido en la conversación".

En cualquier caso, Feijóo ha sacado pecho de que en los cuatro gobiernos autonómicos que el PP comparte con Vox, la ultraderecha "está cumpliendo con sus consejeros", "se están aprobando los presupuestos" y existe "estabilidad".

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