El reproche de Youssef Ouled al Gobierno de Sánchez ante el temor de la posible llegada al poder de la ultraderecha: "Ha tenido ocho años..."

En su nuevo libro, Youssef Ouled habla del Gobierno de Pedro Sánchez para preguntarse "si la calidad de vida de las personas migrantes y racializadas ha mejorado después de dos legislaturas con el Gobierno más progresista de la historia". En Cara al Show deja claro que no cree que haya sido así.

Youssef Ouled acaba de publicar 'La frontera del azar', "un libro que, con los tiempos que corren, tendría que ser de lectura obligatoria", comenta Marc Giró en Cara al Show antes de presentar a su entrevistado, que además de escritor, es también activista, periodista, consultor y conferenciante.

Es por ello que Marc Giró lo considera experto en política nacional y quiere conocer su opinión acerca de lo que cree que va a ocurrir en la elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Lo veo bastante crudo, la verdad, pero creo que siempre hay que tener esperanza de que se puede conseguir darle una vuelta a como están las cosas y tenemos el ejemplo de Brasil", responde.

Además, el activista cree que existe "un impulso social en las calles que invita a pensar que puede ser que las cosas no vayan tan mal como se espera", comenta, haciendo referencia al temor que le produce una posible llegada de la ultraderecha al poder.

En su libro 'La frontera del azar', Ouled habla del Ejecutivo de Pedro Sánchez para preguntarse "si la calidad de vida de las personas migrantes y racializadas ha mejorado después de dos legislaturas con el Gobierno más progresista de la historia".

"La respuesta corta es 'no'", afirma con contundencia cuando Giró le traslada esta cuestión. De hecho, es una de las cosas que él "le echaría en cara". "Han tenido ocho años para crear unas condiciones de vida mucho mejores, sobre todo ahora que viene la ultraderecha", asegura.

Para él, está claro lo que va a ocurrir si esto sucede: "Ya sabemos lo que van a hacer con la migración y con las personas que no se parecen a ellos, sobre todo con aquellas que no son blancas y católicas".

Entre una de esas cosas que el activista cree que el Gobierno podría haber mejorado es en la prometida derogación de la ley mordaza: "No lo han hecho. Ahora, cuando lleguen estos al Gobierno va a ser una cosa brutal", dice refiriéndose a la "impunidad policial" y la "brutalidad" con la que cree que se va a actuar si se produce esta situación.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.