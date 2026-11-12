Al menos un muerto y 10 heridos tras colapsar un edificio de tres plantas en Nueva York

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York

Los detalles Cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. El derrumbe ha tenido lugar en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn de carácter residencial y, a priori, tendría relación con unas obras en el bloque colindante.

Un edificio de tres plantas se derrumbó en el distrito de Brooklyn, Nueva York, causando la muerte de al menos una persona y dejando 10 heridos, cuatro de ellos graves, según informó 'CNN'. El incidente ocurrió en el barrio residencial de Flatbush y parece estar relacionado con obras en un edificio adyacente. El colapso también afectó la pared lateral del inmueble contiguo. Unas 200 personas se congregaron en el lugar para observar las labores de rescate. El Departamento de Edificios de Nueva York está evaluando la estabilidad estructural de los edificios cercanos.

Al menos una persona ha muerto y otras 10 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, después de que un edificio de tres plantas se haya derrumbado este miércoles por la tarde en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según informa 'CNN'. El derrumbe ha tenido lugar en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn de carácter residencial y, a priori, tendría relación con unas obras en el bloque colindante.

El edificio de tres plantas adyacente a la obra cuenta con un local comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, según han informado las autoridades locales. Al caer, arrastró también la pared lateral del inmueble contiguo. Alrededor de 200 personas se han acercado hasta el lugar de los hechos para presenciar las labores de rescate.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn

El Departamento de Edificios de Nueva York ha informado de que sus inspectores están en el lugar para ayudar en las labores de rescate y revisar la estabilidad estructural de los edificios cercanos.

Entre las personas rescatadas del lugar figura una niña de corta edad que ha sido evacuada en camilla y en estado consciente por los equipos de emergencias, según ha detallado el defensor del pueblo de la ciudad, Jumaane Williams, presente en la zona de la tragedia.

De acuerdo con los registros de la edificación recogidos por el citado medio, el inmueble afectado fue construido en 1930 y albergaba cuatro viviendas. El Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York había emitido el pasado mes de marzo una orden de paralización de las obras de demolición en el solar contiguo, imponiendo una multa de 10.000 dólares (9.000 euros) a la propiedad tras constatar que la estructura existente había sido completamente derribada sin los permisos pertinentes.

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