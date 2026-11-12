Por qué Youssef Ouled siempre lleva consigo el ticket de compra de su ordenador: "Tengo que demostrar que no lo he robado porque soy moro"

"Hay cosas que nos pasan a determinadas personas, pero no por azar o casualidad, como por ejemplo que la Policía te pare de forma constante y sistemática para comprobar que no eres un riesgo para el resto de la población, explica Youssef Ouled en Cara al Show.

Llevar encima el justificante de compra de su ordenador por si en algún momento tiene que demostrar que es suyo. Es una de las precauciones que ha incorporado Youssef M. Ouled a su vida cotidiana y que difícilmente tendría que tomar alguien que no fuera objeto de sospechas por su origen o apariencia. El escritor y activista ha explicado esta y otras experiencias en Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró, donde ha acudido para hablar de su libro 'La frontera del azar' y de las situaciones que ponen de manifiesto las desigualdades que todavía persisten en España.

"Imagínate que me pillan a mí y tengo un ordenador y no puedo demostrar que es mío", cuenta. "Yo tengo que demostrar que lo que tengo es mío, que no lo he robado". Una afirmación que deja sorprendido al presentador, que le pregunta si esa obligación tiene que ver con quién es. "Por moro, dilo", responde Ouled entre risas.

La anécdota sirve para introducir una de las cuestiones centrales de su obra: cómo determinadas experiencias, que para una parte de la sociedad resultarían excepcionales, forman parte de la normalidad de otras personas. Una realidad que el autor relaciona con el racismo y con la atribución constante de sospechas a quienes son identificados como extranjeros o racializados.

El término 'moro' aparece precisamente con frecuencia en su libro. Giró señala que lo emplea con naturalidad y Ouled explica por qué ha decidido utilizarlo sin rodeos. "Yo utilizo el concepto 'moro' porque describe algo. Yo no inventé lo que es un moro y sinceramente, no sé lo que es. Yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y no sé si soy un moro o no, pero al salir por la puerta de casa y todo el mundo me ve y piensa 'pues un moro'".

Identificaciones policiales y sospechas por su apariencia

Las intervenciones policiales son otra de las situaciones que Ouled ha aprendido a incorporar a su rutina. Según relata, los agentes que le paran por la calle suelen preguntarle si lleva armas encima. Una pregunta que el escritor considera especialmente reveladora porque no se plantea de la misma manera a todas las personas.

"Yo soy blanco y en la vida nadie me ha preguntado eso", interviene Giró, que recuerda cómo hace poco le requisaron en el aeropuerto una pequeña navaja suiza que utilizaba para cortarse las uñas. "Si la llegas a llevar tú a lo mejor te meten en chirona", comenta. "Aparece un yihadista en la tele", añade Ouled.

En 'La frontera del azar' también reflexiona sobre otras circunstancias aparentemente casuales que, sin embargo, esconden desigualdades mucho más profundas. Una de ellas es su tendencia a llegar tarde a todas partes.

"En el libro comento una experiencia que yo pensaba, al principio de todo, que era una cosa solo mía, pero en realidad está bastante compartida y tiene que ver con que hay cosas que no se pueden controlar y tiene que ver con que el transporte público funcione fatal y acabas llegando tarde. Pero luego hay cosas que nos pasan a determinadas personas, pero no por azar o casualidad, como por ejemplo que la Policía te pare de forma constante y sistemática para comprobar que no eres un riesgo para el resto de la población", explica.

Agredido por correr para alcanzar el último tren

Las consecuencias de estos prejuicios pueden ir mucho más allá de una identificación policial o una pregunta incómoda. Ouled cuenta durante la entrevista el episodio que vivió un familiar cercano cuando intentaba alcanzar el último tren de la noche. Mientras corría para llegar a tiempo, un desconocido comenzó a perseguirlo y terminó abalanzándose sobre él.

"Le saltó encima y se le abalanzó. Claro, era un moro corriendo", relata debatiéndose entre el sarcasmo y la tristeza.

Para el escritor, lo sucedido no puede entenderse como un incidente aislado, sino como una muestra de las limitaciones que el racismo impone incluso a la hora de desenvolverse en espacios públicos. "Esto, que puede parecer anecdótico, en realidad describe algo: no todos vemos igual el espacio público. En cierta medida, no haces ciertas cosas para protegerte de que te pasen otras cosas", explica.

Es precisamente esa acumulación de experiencias la que lleva al activista a cuestionar la idea de que todas las personas parten de las mismas condiciones. Las diferencias no se limitan a las relaciones sociales, sino que también aparecen cuando hay que acceder a una vivienda, conseguir un empleo, recibir atención sanitaria o realizar cualquier gestión ante la Administración.

En el ámbito administrativo, Ouled pone el foco en las dificultades que encuentra la población migrante para realizar trámites que resultan imprescindibles para regularizar su situación. Su propia familia ha tenido que enfrentarse a este problema durante años. Su hermana mayor estudió Derecho y es abogada, y ha sido tradicionalmente quien se ha ocupado de buena parte de las gestiones burocráticas, que, recalca "para la población migrante son un infierno".

"Para conseguir la nacionalidad hay que pagar tasas y hacer exámenes. Para ser español hay que ser perfectísimo, no haber cometido ningún error y tener mucho tiempo y dinero", critica. "Hay un problema de racismo estructural a nivel laboral, de vivienda, sanitario, administrativo... Estos años nos hemos encontrado muchísimas barreras que no se han derribado", sostiene.

"El racismo no empieza cuando gobierna la ultraderecha"

La denuncia del escritor también tiene una dimensión política. Durante la conversación, Giró introduce la falta de avances para eliminar estas desigualdades y la necesidad de actuar antes de que posibles gobiernos de ultraderecha puedan profundizarlas. Ouled, sin embargo, insiste en que las vulneraciones de derechos no son algo que dependa exclusivamente de quién ocupe el Ejecutivo.

"No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo", afirma. "Cuando enciendo la tele veo a gente que se parece a mí, que ha tenido menos suerte que yo y que por haber nacido en un lugar concreto del mundo se la priva de su humanidad", explica.

Su valoración de la situación es tajante: "Lo que estamos viendo es absolutamente inhumano. Hay personas que siguen desatendidas y menores que siguen desatendidos. Desde hace semanas sabemos que las fuerzas de seguridad están torturando a personas".

La relación entre España y Marruecos, en el centro de su denuncia

Ouled extiende su crítica a la relación entre España y Marruecos, especialmente en lo relativo a las políticas migratorias y a la protección de quienes sufren persecución en el país vecino. Durante el programa, Giró lee una de las frases que aparecen en el libro: "España no va a reconocer que uno de sus mayores aliados en reprimir la migración persigue a la población por cuestiones políticas".

"En Marruecos tenemos un régimen que satisface primero sus necesidades propias y luego, las necesidades europeas, no las necesidades de su pueblo. Ahora tenemos en Marruecos manifestaciones en todos los sectores y en todos los ámbitos sociales y la forma de responder desde el Gobierno es la represión, el encarcelamiento, el maltrato y la tortura", afirma.

"Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", denuncia.

El propio origen de Ouled también ayuda a entender la importancia que concede a esta relación histórica. El escritor es rifeño, procedente de un territorio vinculado al pasado colonial español y cuya historia, lamenta, apenas tiene presencia en los contenidos educativos del país.

En su opinión, el colonialismo sigue siendo una asignatura pendiente en España. No solo porque se estudia poco, sino porque determinados episodios históricos se presentan desde una perspectiva que tiende a romantizarlos y deja fuera sus consecuencias.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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