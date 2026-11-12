"Sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están torturando a personas": Youssef Ouled, sobre la crisis humanitaria de Ceuta

"España no va a reconocer que uno de sus mayores aliados en reprimir la migración persigue a la población por cuestiones políticas". Es una de las frases del nuevo libro de Youssef Ouled, 'La frontera del azar'. El activista la analiza en Cara al Show.

La situación de las personas migrantes en Ceuta y las vulneraciones de derechos humanos que, según denuncia, se están produciendo en la ciudad autónoma centra parte de la conversación entre el activista y escritor Youssef M. Ouled y Marc Giró en Cara al Show. Durante la entrevista, en la que presenta su libro 'La frontera del azar', Ouled pone el foco en la desatención que sufren personas migrantes y menores, cuestiona los procedimientos de retorno y denuncia la actuación de las fuerzas de seguridad.

"Cuando enciendo la tele veo a gente que se parece a mí, que ha tenido menos suerte que yo y que por haber nacido en un lugar concreto del mundo se la priva de su humanidad", explica al ser preguntado por la crisis humanitaria de Ceuta. El activista califica de "absolutamente inhumano" lo que está ocurriendo y llama la atención sobre las personas que continúan desatendidas en la ciudad, incluidos los menores.

"Hay personas que siguen desatendidas y menores que siguen desatendidos. Desde hace semanas sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están torturando a personas", afirma Ouled, que denuncia la gravedad de las situaciones que, según sus palabras, se están produciendo en el contexto de la crisis migratoria.

El escritor también cuestiona la consideración de los retornos como voluntarios cuando las personas migrantes se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad. "Si tú tienes personas en esas condiciones durante tres meses van a retornar, pero no de forma voluntaria", señala.

Las devoluciones a Marruecos y la falta de protección internacional

Durante la entrevista, Giró lee un fragmento de 'La frontera del azar' en el que Ouled aborda la relación entre España y Marruecos y el papel que desempeña el país vecino en el control de los movimientos migratorios: "España no va a reconocer que uno de sus mayores aliados en reprimir la migración persigue a la población por cuestiones políticas".

"En Marruecos tenemos un régimen que satisface primero sus necesidades propias y luego, las necesidades europeas, no las necesidades de su pueblo", reflexiona el activista en el programa de laSexta. Ouled asegura que actualmente existen manifestaciones en distintos sectores y ámbitos sociales del país y denunció que la respuesta gubernamental pasa por "la represión, el encarcelamiento, el maltrato y la tortura".

También critica la respuesta de España hacia quienes intentan llegar al país después de haber sufrido persecución por sus ideas o violencia en Marruecos. "Cuando esa gente intenta venir aquí porque es perseguida por sus ideas o es torturada España no les ofrece esa protección internacional, porque de hacerlo estaría reconociendo que su aliado comete esos atropellos. Entonces, lo que hace España es dárselos para que los encierren y sigan con esa represión", denuncia.

"No hace falta que llegue la ultraderecha para que el racismo esté institucionalizado"

La denuncia sobre Ceuta forma parte de una reflexión más amplia que Ouled desarrolla en su libro sobre el racismo estructural y las barreras que encuentra la población migrante en España. "No hace falta que llegue la ultraderecha al Gobierno para que el racismo esté institucionalizado. No hace falta que llegue para que las deportaciones y vulneraciones en los derechos humanos se produzcan, solo hay que mirar a Ceuta ahora mismo", advierte.

El activista también denunció las dificultades que afrontan las personas migrantes para realizar trámites administrativos básicos o anécdotas que parecen causales pero que se repiten sistemáticamente en la vida de las personas migrantes. En la entrevista explica que siempre llega tarde porque la Policía le para de manera reiterada, que siente la necesidad de llevar el ticket de compra de su ordenador consigo para demostrar que no lo ha robado y que ya se está acostumbrando a que los agentes le pregunten si lleva armas.

También relata una agresión que sufrió un familiar cuando tuvo que correr para alcanzar un tren. "Le saltó encima y se le abalanzó. Claro, era un moro corriendo", lamenta.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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