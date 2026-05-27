Yolanda Ramos confiesa que le gusta "la cara de hawaiana" de Gabriel Rufián y Marc Giró se pone celoso: "Yo me quedo mirando"

Yolanda Ramos vuelve a Cara el Show revolucionándolo todo de nuevo con una reflexión que empieza con ella 'transicionando' a francesa por culpa de Pinterest y acaba con una confesión sobre Gabriel Rufián.

Marc Giró no puede quitarse a Gabriel Rufián de la cabeza, pero es que tampoco se lo están poniendo nada fácil. En esta ocasión, es Yolanda Ramos quien vuelve a mencionar al político catalán que visitó la semana pasada Cara al Show y protagonizó uno de los momentos más eróticos de esta primera temporada, al menos, hasta la fecha.

Nada presagia que la humorista hoy vaya a nombrarle. Marc está tranquilo -aunque muerto de risa- mientras la escucha hablar de cómo ha elegido minuciosamente su look para el programa de hoy. "Lo he visto en Pinterest y me he copiado. ¿A que estoy francesa?", pregunta al presentador. La cómica se ha cortado hasta el flequillo a la francesa con unas tijeras de recortar cartulina de su hija. "Y 'vualá'", suelta. "Yo siempre he sido muy afrancesada. El 'sabar fué'", comenta.

Y en ese preciso momento, el nombre de Gabriel Rufián sale de su boca. Que también le gusta Rufián, dice. "No te lo estoy diciendo en broma", destaca, para después preguntar de qué marca -partido- es. Lo cierto es que le da igual. "Me he fijado solo en su físico. No me he fijado en su interior. Me gusta su cara como de hawaiana. Un ojo achinado me encanta", se confiesa Yolanda como en su día lo hizo con Rosalía en un concierto.

Giró intenta desviar el tema, pero Ramos no se le permite. "¿Por qué intentas cortarlo? ¿Celos?", se atreve a decirle. "¿A qué nivel te gusta?", termina preguntándole el presentador. "Para ponérmelo en el salón de casa", bromea ella. "Yo saldría con él", termina reconociendo. "Yo también", admite Marc.

La solución para Yolanda es sencilla: "Yo me quedo mirando". Pero pronto se arrepiente de su propuesta.

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