Marc Giró pone a prueba la memoria de Anna Castillo con un juego de gildas: 'Pasa palillo'
La actriz Anna Castillo ha sido la protagonista de un divertido reto en Cara al Show, donde Marc Giró ha puesto a prueba su memoria con un juego inspirado en uno de sus aperitivos favoritos: la gilda.
Una de las cosas que más le gusta "picotear" a Anna Castillo es la gilda, y por ello Marc Giró le ha preparado un juego a medida para el programa, en el que la actriz ha demostrado su capacidad de memorizar. Bajo el nombre de 'Pasa palillo, un juego de memoria encurtida', el presentador de laSexta le ha planteado un reto sencillo en apariencia, pero cada vez más complicado.
Marc Giró ha mostrado a la actriz varias gildas y Castillo se ha retado a memorizar el orden de sus ingredientes: anchoa, boquerón, pimiento, aceituna y guindilla. Con cada nuevo tarjetón, el nivel de dificultad aumenta, obligándola a recordar secuencias cada vez más largas.
