Gabriel Rufián se confiesa a Marc Giró: "Cuando hago un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos"

Gabriel Rufián habla con Marc Giró en Cara al Show sobre sus famosos calzoncillos de la suerte. "¿Son con estampados?", pregunta con humor el presentador, a lo que el político responde, entre risas: "Ya los verás".

Marc Giró destaca que "los medios de comunicación se lo pasan bomba" con Gabriel Rufián, a quien pregunta en el plató de Cara al Show cómo es en su vida personal: "En público te gusta debatir, pero luego en casa, ¿lo esquivas?". "Yo fuera de mi trabajo no discuto nada", destaca el político de ERC, que confiesa que, a veces, la gente le dice que se "pensaba que era más peleón". "Yo paso, es por salud mental", afirma Rufián, que destaca que escucha "barbaridades" en su entorno, pero él se "calla".

"Luego en casa eres un lirón, un pacificador", comenta Marc Giró, que, sin embargo, le pregunta sobre el caos que es para él poner la lavadora. "Soy muy caótico con eso. Tengo un TOC con el orden, soy metódico y ordenado hasta un punto angustioso menos con la lavadora, que es un agujero negro de frustraciones. Da igual que haya mezcla, que esté petada...Para mí es como el PSOE: todo cabe", afirma, entre risas, el político catalán.

"¿Y lo de tus calzoncillos?", pregunta Marc Giró a Gabriel Rufián, que le confiesa que en ese momento lleva sus "calzoncillos de la suerte": "Hoy llevo eh, porque como voy contigo, igual cuando acabemos...". Sobre cómo son sus calzoncillos de la suerte, el político explica que son tres, "dos negros y uno rojo": "Parezco un tarado, pero cuando hago un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos". "¿Y los negros?", le pregunta el presentador, a lo que Rufián explica que son más "de hombre de Estado": "Me los pongo y me van bien desde hace demasiados años". "Ya los verás...", concluye el político.

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