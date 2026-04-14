El confesionario de Yolanda Ramos en el concierto de Rosalía: "un cabrón", sexo por desesperación y una maquinilla de afeitar

El confesionario de Yolanda Ramos el concierto de Rosalía: "un cabrón", sexo por desesperación y una maquinilla de afeitar

El contextoYolanda Ramos, cómica y futura colaboradora del programa de laSexta 'Cara al show' con Marc Giró, ha sido la primera en pasar por el confesionario de Rosalía en Barcelona. Una ocasión que ha aprovechado para hablar de "un cabrón" con el sentido del humor que tanto la caracteriza.

La noche en el Palau Sant Jordi fue menos concierto y más misa pop oficiada por Rosalía: 18.000 fieles entregados a una liturgia donde lo mismo había tutús que beats electrónicos. La catalana regresaba a casa tras pasearse por media Europa con su 'Lux Tour', y lo hizo a lo grande: saliendo de una caja cual bailarina y arrancando con energía, dejando claro desde el minuto uno que aquello no era un concierto al uso, era una experiencia casi religiosa con tintes de rave en algunos momentos.

Entre canción y canción, la artista no pudo contener la emoción (lágrimas incluidas),y nos dejó momentos de pura belleza en su primer espectáculo en la ciudad condal: coreografías etéreas, contrastes entre dulzura vocal y escenografía dramática, y un repertorio que iba del éxtasis al recogimiento místico. El Sant Jordi pasó de discoteca a catedral en cuestión de minutos, con una Rosalía que por fin consiguió articular palabra: "Una cosa te diré, Barcelona, te quiero con locura. Cantar en tu ciudad es una experiencia que te impone, porque es el sitio que te ha visto crecer, el sitio que te confronta con quien eras y quien eres, el sitio en el que no puedes huir de ti misma"

De diva electrónica, a virgen renacentista, pasando por un ángel y hasta una Gioconda con acento catalán, el show dio luz a su carrusel de identidades. Hubo espacio para revisitar sus inicios, reinventar clásicos y montar performances que mezclaban danza contemporánea y espiritualidad de festival indie intenso.

El confesionario de Yolanda Ramos: uno de los grandes momentos de la noche

El ya famoso 'confesionario' del Lux Tour -ese lugar en el que "escuchamos, pero no juzgamos" que ya visitaron en su día Aitana o Soy una pringada- tuvo como invitada estrella a Yolanda Ramos -cómica y futura colaboradora del programa de laSexta 'Cara al show' con Marc Giró-, que decidió contar la rocambolesca historia con "un cabrón" que desató las risas en el Palau.

La humorista se marcó un monólogo confesional entre el catalán y el castellano que acabó derivando en una historia absurda con sexo, depilaciones improvisadas y vasos de agua sospechosos. "Es fuerte, ¿eh?", advertía antes de empezar. "Él jamás imaginó que iba a hablar de esto delante de 15.000 personas", decía al principio, casi sintiendo pena por lo que iba a suceder a continuación.

Su 'perla' en cuestión es un músico, con pinta de no haber roto un plato en su vida con ese "36 de pie en verano" que dejó destrozada a una conocida suya... y al que un día, tiempo más tarde, se encontró en un momento de desesperación. ¿Acabaron liándose? Sí. Pero eso no es lo más importante de esta historia. Lo más fuerte llega cuando le pide que le deje depilarla con una cuchilla, usa un vaso de agua para ello y a Yolanda, después, le entra sed.

Una historia que deja a la mismísma Rosalía en shock.

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