Gabriel Rufián desvela su sueño "erótico" con Marc Giró: "Nos sobamos mogollón"

En Cara al Show, la entrevista sube de tono cuando Gabriel Rufián termina desvelando el sueño "erótico" que tuvo con Marc Giró. "Perdona la confianza, ¿consumamos?", le pregunta el presentador de laSexta.

Después de descubrir la faceta más cocinera de Gabriel Rufián, dejar claro que también es "un manitas" al que le encanta el bricolaje, que cuida su piel con una rutina bien trabajada y que incluso tiene tres calzoncillos de la suerte, la charla termina derivando hacia "la cama" con una confesión todavía más inesperada: "Duermo a pelo".

La temperatura sube en el plató y Marc Giró le pide comentar unas imágenes de una entrevista con Thais Villas en la que el político confesaba haber tenido un sueño "erótico" con el presentador de laSexta. "Es totalmente cierto", responde Rufián entre risas. "Ahora que estamos cara a cara, ¡dímelo!", le insiste Giró.

"Tú viniste a una movida mía y llevabas un jersey porque hacía mucho frío. He soñado que venías hacia mí con ese jersey. Fuiste simpatiquísimo, me ibas contando películas, me ibas seduciendo y estabas muy cerca", relata el político, a lo que Giró sigue el juego: "Perdona la confianza, ¿consumamos?". "No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón", revela Rufián.

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