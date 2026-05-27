Gara Durán y Natalia Lacunza interpretan en el ascensor de Cara al Show su nuevo single 'Placer de vivir'

Gara Durán y Natalia Lacunza presentan en el icónico ascensor de Cara al Show su nueva colaboración, llamada 'Placer de vivir'. Aquí puedes ver la actuación completa.

Tras la visita de Rodrigo Cuevas la semana pasada, la música emergente vuelve a conquistar el plató de Cara al Show con la actuación de Gara Durán y Natalia Lacunza, dos artistas que representan el presente más vanguardista del pop alternativo nacional, subraya Marc Giró. La colaboración llega en un momento especialmente significativo para Gara Durán, que comienza a mostrar las primeras piezas de su álbum debut.

Ambas interpretan 'Placer de vivir', una canción íntima y atmosférica. Con una cuidada puesta en escena, la actuación destaca por la utilización de uno de los escenarios más icónicos del programa, el ascensor, como un elemento más con el que jugar para crear un espectáculo audiovisual como el que puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

"Hoy todo empieza de nuevo. Es el placer de vivir. Tengo un verano aquí dentro que solo quiere salir".

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